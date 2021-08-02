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【生活智慧】飯盒油淋淋洗潔精洗唔乾淨　日本節目教一種廚房用品輕鬆去油污

食用安全 13:10 2021/08/02

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飯盒油淋淋洗潔精都洗唔乾淨，日本節目教1招輕鬆去油污。

油污令人頭痕，有時就算用洗潔精也無法去除頑強污漬!有日本節目日前實測，只需要有清洗時，加入一種常見的廚房用品，就可以輕鬆去油污！

其中一個飯盒加入鹽。

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》利用充滿油污的飯盒來比較實測2種去油污方法。第1種是最常見的，用水及洗潔精清洗去污。第2種則是水、洗潔精及鹽。

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首先，節目組在2個飯盒加入清水，然後在其中一個飯盒加入鹽。之後蓋盒用力搖30秒。然後再用水分別清洗。

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結果發現，單用水及洗潔精清洗，飯盒仍有油漬殘留。但如用水、洗潔精及鹽清洗，飯盒的油漬幾乎完全洗淨，不再泛黃。

用鹽清洗後，飯盒不再泛黃油膩。

節目組解釋，油污會在容器的微小凹凸位置積聚，所以只要加入鹽，就可將積聚在空隙的油份帶走，成功去油污。

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責任編輯：羅嘉欣

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