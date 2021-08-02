【2元乘車優惠】「樂悠咭」今日起分階段申請　4星期內可獲發新卡【附申請時間表】

▲ 1957年出生的合資格人士可於今日至8月31日期間，申請個人八達通卡「樂悠咭」。（資料圖片）

政府今日（2日）宣布，1957年出生的合資格人士可於今日至8月31日期間，透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請專為政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即2元優惠計劃，而設的個人八達通卡「樂悠咭」。

政府早前公布，將在明年2月27日實施2元優惠計劃各項優化及防止濫用措施，包括把合資格年齡由65歲下調至60歲，讓超過60萬名60至64歲人士受惠。他們須在今日起按出生年份分批申請「樂悠咭」，以享用2元乘車優惠。

「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。在實施日期前獲發的「樂悠咭」只可作一般成人八達通卡使用，故此60至64歲合資格人士只須按下列時間表遞交申請，毋須提早申請：

申請日期 申請人出生年份（香港身份證持有人） 2021年8月2日至31日 1957年 2021年9月1日至30日 1958年 2021年10月1日至31日 1959年 2021年11月1日至30日 1960年 2021年12月1日至31日 1961年 2022年1月1日起 將於三個月內滿60歲人士

60至64歲合資格人士可透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格遞交申請。手機應用程式、申請表格（不設免郵費回郵信封），以及派發紙本申請表格（附有免郵費回郵信封）的指定地點名單已載於「樂悠咭」網頁。網頁亦載有短片，具體介紹申請「樂悠咭」步驟。

在接獲填妥的申請後，「樂悠咭」將在4星期內郵寄至申請人的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人毋須向八達通卡有限公司提交任何申請費用。

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責任編輯：陳子謙