【偷拍裙底】警方破偷拍網站拘兩男子　檢獲逾3萬段偷拍影片及相片

▲ 警方破偷拍網站拘兩男子。

警方在上周五（30日）拘捕兩名涉嫌營運偷拍網站的男子，並檢獲超過3萬段偷拍片段或相片。警方表示，該偷拍網由2017年起營運，至今已有超過5萬名會員，網站以200元至400元不等的價錢出售偷拍影片及照片，標榜可以拍到受害人樣貌，兩名男子涉嫌串謀破壞公眾體統。

警方表示，兩名被捕人士分別為36歲的網站管理員，負責營運網站及處理犯罪得益；33歲「特約偷拍員」則負責在公眾地方，包括商場、地鐵等偷拍及上傳照片或影片至網站，供會員購買，兩人分別報稱為公司董事及清潔公司職員。網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組署理警司張偉豪表示，網站以200元至400元不等的價錢售賣相關偷拍影片及照片，管理員會提供銀行帳戶讓會員入帳，其後將收益轉買遊戲點數卡，再轉售圖利，藉此增加警方調查的難度。

張偉豪又指，網站以「百花齊放」為標語鼓吹偷拍文化，鼓勵會員偷拍，並將照片及影片上載至網上，「特約偷拍員」會獲分佣，大部分偷拍照片涉及低炒、裙底相，亦會拍到受害人樣貌。至於瀏覽或下載相關相片影片會否違法，張偉豪表示，要視乎相關的影片內容、如何與網站接洽，若發佈或擁有偷拍片段，有機會觸犯「淫穢及不雅物品管制條例」或「防止兒童色情物品條例」。

另外，警方共於行動中檢獲12台電腦、10部手提電話、9張電話卡及6部拍攝工具，亦於其中一名被捕人的電腦內發現超過3萬套偷拍照片及影片。兩人現時保釋候查，警方不排除會有更多人被捕。

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記者：黃悅晴