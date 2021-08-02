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【外傭衛生】外傭半夜尿急用少主尿片解決　港媽嬲爆︰屙完仲放喺自己衣櫃

親子 12:34 2021/08/02

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外傭半夜尿急不去廁所，卻用少主的尿片解決。

家長聘請外傭照顧孩子，除了希望姐姐工作表現理想外，也要有基本的衛生意識。近日有港媽在社交媒體分享，家中外傭半夜尿急不去廁所，卻用孩子的尿片解決，完事後更把尿片放入自己的衣櫃內，行為極不衛生。

尿急用尿片再放衣櫃

該名港媽昨日（1日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，表示外傭晚上尿急不出房門去廁所，而出現以下的離奇舉動︰

用少主嘅尿片屙v（尿），屙完仲放喺自己衣櫃裡面……

她打開姐姐衣櫃因而發現事件，詢問網民會怎樣處理。其後她回應網民的留言時補充，大仔已戒尿片，原本尿片是留給現在19個月大的孩子用的，怎知外傭亂用。她指小朋友用的尿片吸力極強，可能因此連大人的小便量都能裝滿。此外，因她怕黑的緣故，家中設有感應燈，外傭怕黑不去廁所不成理由。她表示︰

廁所就喺佢房隔離，連出門口都懶。其實我真係想像唔到點可以喺睡房度屙v（尿）， 大佬呀，仲要瞓覺㗎！

網民︰隔住mon都覺得臭

不少網民都對這位外傭的行為感到震驚，亦難以接受，認為姐姐欠缺衛生常識。有網民留言「隔住mon都覺得臭」、「你屋企好大？去廁所好遠？」、「懶到連行出去都懶」 另有僱主給予意見，建議港媽跟外傭說清楚，例如怕黑不想去廁所，睡前2小時就不要飲太多水。

點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
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此外，有僱主分享外傭的不衛生行為，例如不喜歡沖涼，僱主指「我成日要好似睇住小朋友咁，督促佢沖涼洗手洗腳。」另有網民表示，外傭每次放假回家即入房，一直無出房門直至翌日，大呻對方「可以唔沖涼唔洗手，就入房」。

同場加映︰張敬軒為患病愛犬聘5位家傭服侍　出早餐post原來只為一個理由

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責任編輯：王明芳

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