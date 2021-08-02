【家居意外】廁所洗手盆突爆裂碎片滿地　10歲女童臀部手臂割傷送院急救

▲ 廁所洗手盆爆裂，一名10歲女童被割傷。

家居意外時有發生，浴室更是高危之處。台灣近日就有10歲女童使用廁所洗手盆時，洗手盆突然爆裂，女童的手部和臀部被割傷，浴室內血跡斑斑，一片狼藉。女童緊急送院，目前情況穩定，詳細原因仍有待調查。

據台媒報道，案發於7月27日，台南市新營區一名10歲吳姓女童，在家中廁所洗臉時，洗手盆突然爆裂，大大小小的碎片散落滿地，女童被尖銳的碎片割傷流血，畫面觸目驚心，家人見狀立即報警。

救護人員初步檢視，女童手部有4厘米的撕裂傷，臀部有5厘米傷口，送院治理，女童意識清醒，並無生命危險。家人受訪時表示，他們也不知當時發生甚麼事，

我們不知道原因，就「嘭」一聲破掉！

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事實上，洗手盆爆裂意外並不罕見，在2019年，台南有另一名10歲男童在浴室照鏡時，雙手壓在洗手盆上，不料陶瓷做的洗手台不堪重壓，當場掉到地板爆裂，男童全身多處割傷，包括右邊腋下動脈、靜脈，4條神經全被切斷，右大腿肌肉斷裂、左前臂神經切斷等，花了4個多小時搶救，才把受傷位置接駁好。

懸浮式洗手盆易生意外

台灣奇美醫學中心傷口照護中心主任林祐丞過往受訪時指出，很多「懸浮式洗手盆」都容易出現問題，父母應告誡小朋友重壓洗手台動作非常危險。另外，家中若有舊式懸浮式洗手台，應更換成平台式、有支架的洗手盆會較佳。若使用年份久，要請專業人士檢查，若發現裂痕，必須盡快更換。

有台灣裝修業者指出，洗手盆會掉下來，大多是因為重壓，有的是因為老舊導致螺絲鬆動、也有可能是環境潮濕，導致螺絲生繡，最好在簡易洗手台下安裝瓷腳防護，瓷腳會包覆水管，也會鎖在牆面，可阻止洗手盆掉落。如果浴室空間夠大，可以安裝檯面式的洗手盆，將洗手盆與儲物櫃結合，會較為安全。點擊圖片睇下圖：

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責任編輯：王明芳