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【藐視法庭】涉死因庭外騷擾證人　「Lunch哥」否認藐視法庭罪押後審

社會 12:11 2021/08/02

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首被告李國永今到高等法院應訊。（陳卓欣攝）

外號「Lunch哥」的學生李國永早前涉於去年8月的1宗死因聆訊期間辱罵聆訊的證人，李與1名65歲退休女保安同被控藐視法庭，案件今（2日）於高等法院再訊時，李表示已聘請律師，並將不會認罪；退休女保安則維持認罪，但控辯雙方對案情有爭議，法官將案件押後再訊。

涉案被告首被告李國永及次被告賴瑞英早前被控藐視法庭，首被告一方今指出決定將不會認罪，會爭拗案中的刑責。而次被告則維持認罪決定，但控辯雙方對案情撮要有爭議。

控方表示本案將會傳召14名證人，預計審期需時5天，惟法官質疑5天不足以完成審訊，因此指示控辯雙方再作商議，並要求次被告一方與控方處理有關案情撮要的分歧，案件押後至擇日再訊。

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記者：楊詠渝

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