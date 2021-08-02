【薯仔出芽】出芽薯仔可食用？註冊營養師：切走不能消除毒素可致昏迷

▲ 註冊營養師Harriet指，即使高溫烹煮或切走，也不能消除發芽薯仔的毒素。

出芽薯仔是否真的有毒？切了發芽的部份又可否食用？

薯仔本身含有天然毒素「茄鹼」（或稱「龍葵素」），用來對抗病菌及蟲害，就像天然的殺蟲劑。

完好未出芽的薯仔茄鹼含量低，進食後不會影響人體健康。但假如放得太耐，表皮變綠甚至開始出芽，茄鹼含量就會大大增加，進食後有機會中毒！輕微癥狀包括胃痛、嘔吐、肚瀉、肚痛等，重則可以引致痙攣、昏迷！

就算經過高溫烹煮，或者切除出芽部分，都不能夠消除茄鹼，所以出了芽的薯仔就不要食了！如想保存得好點，最好將薯仔放於陰涼乾爽的地方，較不容易出芽或發霉。不過，不建議將生薯仔放入雪櫃或者冰格，因為這會令薯仔轉啡及變軟身。

文章獲「註冊營養師陳穎心 - Harriet」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜