【薯仔出芽】出芽薯仔可食用？註冊營養師：切走不能消除毒素可致昏迷
食用安全 13:33 2021/08/02
出芽薯仔是否真的有毒？切了發芽的部份又可否食用？
薯仔本身含有天然毒素「茄鹼」（或稱「龍葵素」），用來對抗病菌及蟲害，就像天然的殺蟲劑。
完好未出芽的薯仔茄鹼含量低，進食後不會影響人體健康。但假如放得太耐，表皮變綠甚至開始出芽，茄鹼含量就會大大增加，進食後有機會中毒！輕微癥狀包括胃痛、嘔吐、肚瀉、肚痛等，重則可以引致痙攣、昏迷！
就算經過高溫烹煮，或者切除出芽部分，都不能夠消除茄鹼，所以出了芽的薯仔就不要食了！如想保存得好點，最好將薯仔放於陰涼乾爽的地方，較不容易出芽或發霉。不過，不建議將生薯仔放入雪櫃或者冰格，因為這會令薯仔轉啡及變軟身。
文章獲「註冊營養師陳穎心 - Harriet」授權轉載。
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責任編輯：楊宛茜