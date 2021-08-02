【ERROR成員】郭嘉駿IG問買鞋窿路遭KOL譴責　隱形鍵盤戰士被193覇氣回應兼宣布擱筆

▲ 郭嘉駿IG問買鞋窿路遭面書KOL譴責自肥，大量網民質疑KOL不了解事件先責罵人，就連193本尊都留言覇氣回應。

身為ERROR成員的郭嘉駿（193）人氣在這半年急升，Instagram粉絲人數高達40.9萬，比姜濤39.3萬還要多。日前他在個人ig上上載了一幅Jordan 1 X fragment design x Travis Scott的球鞋，誰知惹來facebook裏名為家明的KOL激烈批評，而最終的是這位「真人永遠不露相」鍵盤人，昨晚留言將會「後會有期」，就此擱筆。

▲ 193得到Louis Vuitton首肯贊助，證明人氣高企。（圖片由品牌提供）

近年波鞋成為年青人生活的一部分，要得到一對熱賣的鞋款，都必須經過抽籤，甚至從水貨商中以較高的價錢買入。而即將推出nike的Jordan 1 X fragment design x Travis Scott藍球鞋，更是潮人夢寐以求的球鞋，但因為產量不多，買到的機會幾乎微乎其微。

於是193就在ig上上載了一幅寫上「I NEED THESE TWP PAIRS US12，有冇人幫到手呀」的相片，意謂希望大家看到的朋友可以告知有方法購物的渠道。

而這位自稱家明的作者，就發表了一篇文章遣責193作為一位「明星，唔係咁做的」：

人紅，並唔代表做乜都得運用自身影響力自肥，令人反感。藝人搲job見得多，搲鞋還是第一次見..... 別忘記，這位偶像，造星次前，他是fashion buyer可以肯定仔認識買名牌的門路，捐窿捐罅，甚至同潮牌、潮店老闆的關係，比任何一個粉絲還要高。

之後這位家明又天馬行空地引伸到如果有「老婆」（fans），因為睇到偶像I need story，用上超過1個月人工買給他.......

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

其實整件事根本就是193在網絡上的戲言，簡單來說事源這對鞋只在全球推出約5萬對，早前7月29日在TS官網推出數千對時被人用bot一口氣買下，而其他數量在何處發售仍未得知，於是NBA籃球明星Isaiah Thomas亦在個人ig上希望擁有這對限量鞋。

而曾經節目中經常笑言自己恨做「時裝界KOL」的193，自然亦恨不得時擁有這對絕對冇可能在香港可以購得到的這一對限量版，於是在ig上上載問大家有沒有渠道可以購買，誰知就惹來這位「真人從不露相」的家明不知底蘊就加以批評。

畢竟193在文中從來沒提出要人贈送的字句，只是希望得知有沒有渠道可以購買。

其實在愛好球鞋和時裝的年青人網路世界裏，經常都會在自己的個人社交媒體上詢問何處有買鞋和服裝的ig或fb post，至於這位fb KOL的文章是否斷章取義，大家可以登上他的fb看過究竟，但網民就普遍認為作為一位作者，就必須要求證後才可撰文。以下是部分網民留言：

Everest Yiu：有質疑，不如求證咗先。 Kei Lam：Page主會唔會自己假定左太多野？如果佢搵到就唔會公開問啦。 Candy Tong：由頭到尾都無講過係「R免費鞋」。好好地一個正常問問題就解讀成R gift，真係唔明佢個腦裝乜。

當然最正就是193自己的回應：

好多門外漢都真係唔識架喎。

記者：何偉雄