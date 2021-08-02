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【小薯茄】阿冰+程人富+阿J坐鎮演出MV　鄧麗英扮貞子：FreeRider可恥！【有片】

娛樂 12:43 2021/08/02

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小薯茄旗下藝人鄧麗英推出個人第四首單曲《FreeRider》。

香港網絡平台小薯茄旗下藝人鄧麗英推出個人第四首單曲《FreeRider》並已正式派台，麗英憑歌寄意有意教訓這班自我中心，「吃免費午餐」的Free Rider，同時也用此歌來警醒自己。

麗英的新歌MV找來好友阿冰、程人富、阿J演出，相信一眾小薯茄的粉絲定必十分喜歡。

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《FreeRider》講述大家不論在求學或者工作時，都曾遇過不負責任的人。

新歌一改過往風格

《FreeRider》的曲風加入電子和搖滾元素，一改以往抒情歌路線，希望能帶始樂迷耳目一新的感覺，而曲、詞部份繼續由麗英一手包辦。歌曲講述大家不論在求學或者工作時，都曾遇過不負責任的人，有無限的藉口去逃避責任，甚至在重要關頭失場，並會統稱這些坐享其成的人為Free Rider自由騎士。

在創作過程中，麗英將大家常用來推卸責任的藉口都寫在歌詞中，她說：「『抱歉，又有急事』、『後Join後Join』、『我都係唔嚟喇』，有時聽到這些藉口真係想大叫FreeRider可恥！」《FreeRider》一曲正是要教訓這班自我中心，「吃免費午餐」的人。

麗英謂：「有時我都害怕自己會不小心變成這種人，所以也同時用這首歌來警醒自己。」

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新生代年輕唱作歌手鄧麗英。

小薯茄班底演出MV

MV方面繼續有一眾小薯茄班底坐鎮，包括好友阿冰、程人富、阿J「落力」飾演不負責任的同學，在片中只顧工作、拍拖、玩樂而失約於麗英。鬼馬的麗英繼續發揮搞笑精神，她身穿全白色和服，以一副厭世面扮成怨靈，遊走學校走廊、課室，象徵被人陷害的憂怨慘況。

更有一幕是出現於舊式電視的螢幕上，她一臉哀怨的樣子，唱出帶點憤怒的歌詞，有如「貞子」再現，MV最後講述麗英報復同學程人富、阿J，惹笑得來又得到不少網民的共鳴，麗英笑言似是為大家出一口氣。
 
MV中有一幕高難度的動作，是五名壯漢以「層層疊」方式將麗英抬起坐在背上，原本麗英一臉陶醉演唱，誰知好友程人富突然撒手不管，走人撤退，隨即令人肉層層疊倒塌，最後令麗英失平衡倒地人仰馬翻，用來比喻被那些推卸責任的人陷害的慘痛經歷。

麗英指雖然有工作人員幫忙做足防護措施，但掉下來一刻都相當驚險，笑指同事們是不是有意報復而安排這些驚險場面。麗英希望：「大家看完這個輕鬆惹笑的MV，可以把心中的憤怒一掃而空，有舒一口氣的感覺。

同場加映：岑珈其、麥可兒專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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