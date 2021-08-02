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【大叔的愛】張立基扮教主跟簡慕華Asha跳舞　59歲舞王曾戀葉玉卿　

娛樂 12:59 2021/08/02

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張立基跟《大叔的愛》簡慕華徐㴓喬合作。

MIRROR成員Anson Lo自《大叔的愛》大紅，教主的俊臉迷倒一眾教徒，亦有網民曾指Anson Lo樣子似素顏的馮素波，又跟90年代跳舞歌手張立基撞樣，而現年59歲的張立基因而再受注目，日前更夥同《大叔的愛》徐㴓喬（Asha）及簡慕華一同拍廣告。

張立基跟簡慕華徐㴓喬演大叔的舞。

【大叔的愛】Edan發放與Anson Lo放閃片　網民發起「濕吻關注組」催播絕密場面【有片】

舞王寶刀未老

近日影視點播平台hmvod邀來《大叔的愛》兩位女主角簡慕華徐思喬，再以角色Francesca和梓芊拍廣告，不過廣告男主角卻由59歲的張立基擔當，片中他並以一身教主look登場，更跳了MIRROR《IGNITED》舞步，又夾雜首本名曲《Electric girl》的舞姿，台型不減。而Asha也跳了一段DONKI舞。

本身已有一段時間沒有練舞的張立基，要在短短兩個小時內速成學舞，所以他排舞後回家立即再練，以備翌日開工拍攝，排舞老師也讚他記到舞步及其舞姿非常ok，正式拍攝時，張立基在舞蹈方面近乎沒NG，當完成跳舞部份時，全場鼓掌，個個都讚張立基寶刀未老。

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簡慕華第一次跟張立基合作，當日她開工乍見對方，也覺得對方某些角度似Anson Lo。張立基在片中被簡慕華和徐㴓喬以傾慕眼神訪問，他稱：「你呢位朋友係而家當紅嘅偶像，我係以前嘅未來偶像。」

張立基提到的「未來偶像」，指是86年起亞視主辦的《未來偶像爭霸戰》，當年張立基便是第一屆冠軍，其後加入樂壇推出唱片，代表作有《Electric Girl》，當年跟杜德偉、草蜢等跳唱歌手在樂壇爭一席位。

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曾戀亞姐葉玉卿

而張立基曾跟性感女神亞姐葉玉卿有一段情，未入行前他在表演的海城夜總會認識任職和音的葉玉卿，二人其後相戀，葉玉卿後來參加選美，得到季軍入行，並開始走紅，跟張立基其後分手，結束3年情。

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張立基曾受訪指自己在95年遇上情場騙子，致人財兩失，他更一度抑鬱試過自殺，後來遷到內地工作，並常登台演出。近年張立基已再在香港發展，先後曾亮相TVB及ViuTV音樂節目，有指他已覓真愛，雖未結婚但已賦同居。

同場加映：Edan＋Anson Lo訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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