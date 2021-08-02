【天氣消息】天文台指雷州半島附近低壓區或成熱帶氣旋　預測未來一周均有驟雨

▲ 天文台預料本港未來一周均有驟雨。（資料圖片）

近日天氣時晴時雨，天文台表示，驟雨正影響廣東沿岸及南海北部，而位於雷州半島附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣；另預料本港未來一周均有驟雨，部分日子的雨勢有時較大和有雷暴，氣溫介乎27至30度。

天文台今早6時45分發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，應保持警惕，多補充水分；另雷暴警告現正生效。天文台預測，本港地區下午及今晚天氣大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹輕微至和緩偏西風。展望明日驟雨增多。本周三、四間中有驟雨及風勢較大。

天文台又預料，現時位於雷州半島附近的低壓區會向東緩慢移動，未來兩三日有可能發展為熱帶氣旋，橫過廣東沿岸海域，但其路徑及發展存在變數。與其相關的大雨及雷暴會在本週中後期影響華南沿岸及南海北部。一股西南氣流會在下週初影響廣東。

▲ 九天天氣預告。（天文台網頁圖片）

根據天文台的九天天氣預告，隨後數天均會下雨，而明天（3日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，氣溫介乎27至31度；星期三（4日）及四（5日）天氣多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時較大，氣溫介乎27至30度；至本周後期，短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。市民外出時要帶備雨具。

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責任編輯：郭詩詩