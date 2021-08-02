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【天氣消息】天文台考慮今晚至明早發出一號戒備信號

社會 17:28 2021/08/02

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天文台預料本港未來一周均有驟雨。（資料圖片）

近日天氣時晴時雨，天文台今日較早前提到現時位於雷州半島附近的低壓區會向東緩慢移動，未來兩三日有可能發展為熱帶氣旋；至下午發出特別天氣提示，料現時位於雷州半島以東的低壓區會逐漸增強，並緩慢向東移動，在未來兩三日橫過廣東沿岸海域，視乎該低壓區的發展及動向，在今晚至明早考慮發出一號戒備信號。

天文台下午5時20分發出提示，指現時位於雷州半島以東的低壓區會逐漸增強，並緩慢向東移動，料本服中期最接近珠江口，但其路徑及發展存在變數。受其影響，沿岸地區星期三至星期五間中有驟雨及狂風雷暴；天文台會視乎該低壓區的發展及動向，在今晚至明早考慮發出一號戒備信號。

天文台今早6時45分發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，應保持警惕，多補充水分；另雷暴警告現正生效。天文台預測，本港地區下午及今晚天氣大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱。吹輕微至和緩偏西風。展望明日驟雨增多。本周三、四間中有驟雨及風勢較大。

天文台又預料，現時位於雷州半島附近的低壓區會向東緩慢移動，未來兩三日有可能發展為熱帶氣旋，橫過廣東沿岸海域，但其路徑及發展存在變數。與其相關的大雨及雷暴會在本週中後期影響華南沿岸及南海北部。一股西南氣流會在下週初影響廣東。

九天天氣預告。（天文台網頁圖片）

根據天文台的九天天氣預告，隨後數天均會下雨，而明天（3日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，氣溫介乎27至31度；星期三（4日）及四（5日）天氣多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時較大，氣溫介乎27至30度；至本周後期，短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。市民外出時要帶備雨具。

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責任編輯：郭詩詩

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