【5000元消費劵】Tap & Go無故扣錢用家投訴無門　Tap & Go：已找到原因

▲ Tap & Go回應指已作出改善。（經濟日報圖片）

期待已久的首期電子消費券已於8月1日起可領取使用，惟不少選用Tap & Go來領取消費劵的用家在消費時未能順利付費，甚至反被扣錢，但又聯絡不上客戶服務部。有苦主們在Facebook群組大吐苦水，分享使用的困難。

有苦主在Facebook群組分享使用Tap & Go的困難，詳情即睇：【下一頁】

▲ Tap & Go 回應（截圖來源：Tap & Go Facebook）

Tap & Go今日（2日）中午在Facebook回應各位受影響的用家，表示已找出問題原因並已作出改善，令付款功能逐步恢復正常。

回應全文：

有見部份客戶未能順利使用消費券付款，我們與合作伙伴找到原因並已作出改善，讓付款功能逐步恢復正常。對於造成您的不便我們深感抱歉。再次多謝您對「拍住賞」的支持，我們會不斷改進為您提供更好的支付體驗。

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責任編輯：王芷瑩