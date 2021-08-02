【東京奧運】幼時爸爸親手製作平衡木方便練習　18歲「體操女王」：曾考慮過退出體操

▲ 美國18歲體操選手Sunisa Lee奪得個人全能項目金牌，為美國史上首位苗裔美國人獲得獎牌。

早前美國「體操女王」、四次奧運金牌得主Simone Biles，宣布因精神健康問題退賽，但仍然無阻美國女子體操隊在東奧奪金。當中最年輕成員、年僅18歲的Sunisa Lee，成功奪得體操女子個人全能項目金牌，亦成為美國史上首位苗裔選手贏得奧運金牌。

▲ 苗裔美國人Sunisa於體操女子個人全能項目奪得金牌。（「sunisalee_」IG圖片）

幼時在床上做後空翻

綜合外媒報道，在美國土生土長，來自明尼蘇達州的18歲Sunisa Lee，其父母早年從越南戰爭逃離故鄉老撾，移居到美國。Sunisa的爸爸John Lee指女兒小時候十分好動，經常跑跑跳跳，有一次更看到女兒在床上做後空翻，之後便替女兒報讀體操班讓她「放電」。

體操班的老師發現Sunisa擁有體操天分，但由於家中沒有平衡木，Sunisa要經常來回體操學校進行訓練。為了方便女兒練習，John甚至在家中後園親手製作了平衡木，

我們家中買不起平衡木，所以我造了一個給女兒。平衡木至今仍然在。

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曾經打算放棄體操

Sunisa在14歲時，已加入美國年青體操國家隊，2019年更在美國體操錦標賽贏得冠軍。雖然年紀輕輕，不過Sunisa的體操路並不平坦，她更曾經想過放棄。其中在美國體操錦標賽比賽前兩日，爸爸John替鄰居剪樹時不幸從梯子摔下，導致下身癱瘓。

當時Sunisa正打算放棄比賽，不過John鼓勵女兒，應該要繼續為自己的夢想而奮鬥：「盡力而為，你永遠是我的第一」。最終Sunisa在高低槓項目獲得冠軍。但是不久之後，新冠肺炎疫情爆發，體操館關閉，Sunisa被逼停止練習。

其後當情況稍為緩和，去年夏天她重返練習場訓練，卻不幸因腳部骨折休息了三個月。而疫情亦奪去了Sunisa姨姨和叔叔的生命，她在受訪時承認曾經考慮過退出體操。

▲ Sunisa和家人。（「sunisalee_」Twitter圖片）

堅持不懈成奧運金牌得主

不過最後Sunisa並沒有放棄，她不但成為美國體操隊中最年輕的選手，代表國家出戰東京奧運，並且創出佳績，在體操女子個人全能項目奪得金牌，更成為美國史上第一位苗裔美國人在奧運中獲得獎牌，她形容感覺「很不真實」。

這獎牌對我來說絕對是意義重大，因為受傷和其他事情，我曾經有一刻想過從此退出體操，甚至沒有想像過能踏上奧運的舞台。不過現在我為自己的堅持感到非常自豪。

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除了為國爭光，Sunisa相信獎牌對於整個苗裔美國人社區，也別具意義。苗族是美國一個亞裔族群，主要是來自東南亞老撾、越南、泰國或中國南方苗族蒙人的後裔。大多數苗族人在70年代受越戰影響，以難民身份移居美國。John表示：

我和我的家人，以及整個社區都為她感到十分驕傲。

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責任編輯︰王明芳