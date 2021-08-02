【怪獸家長】小朋友餐廳內扭計大哭　怪獸家長稱侍應要幫手安撫小朋友

▲ 有網民發帖，指小朋友餐廳內扭計大哭，侍應應該要幫手安撫他們，而非出言要家長照顧。

小朋友總會有扭計、發脾氣的時候，家長需要適當處理孩子的情緒。不過，有網民於社交媒體發帖，指以往經常帶小朋友到酒店餐廳用膳，除了環境、食物乾淨外，他清楚知道小朋友扭計大哭，侍應會幫忙安撫小朋友，更表示，「如果無，係酒店無train好員工！」一番言論引來不少網民熱議，更有網民曲線抽水，「邊到食飯啲侍應會幫手湊小朋友？」

Facebook專頁「生仔要考牌」上載一張截圖，從截圖可見，一名網民表示，在其孩子年幼時，他經常帶著孩子到酒店餐廳用餐，

因為環境乾淨無咁多細菌，食物乾淨唔會肚痛，小朋友扭計我知侍應train（訓練）過點處理，會幫我手。

怪獸家長：侍應要幫手安撫小朋友

網民更指，侍應絕對不會要求家長自己安撫小朋友，

如果會，係酒店無train好員工！

網民透露自己曾於酒店業工作，他明白客人可以會從不同的途徑投訴這種情況，屆時酒店管理層便會開會處理，「開會都開死」，他又勸喻大家應互相明白及體諒。其後，家長更大讚澳門一間酒店餐廳的食物質素及服務非常好。

網民狂抽水

然而，其言論引來不少圍插，照顧小朋友是父母的責任，不能假手於人。更有網民更發帖抽水，

想問吓邊度食飯啲侍應會幫手湊喊到收唔到聲嘅小朋友。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳