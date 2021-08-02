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【東京奧運】港乒女團8強迎戰羅馬尼亞3:1局數勝出　明晚4強硬撼中華台北或日本

社會 15:51 2021/08/02

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杜凱琹。（ViuTV截圖）

東京奧運女子乒乓團體賽8強賽開打，世界排名第4的港隊派出杜凱琹、李皓晴及蘇慧音今日（2日）迎戰淘汰埃及晉級的羅馬尼亞爭入4強。今屆東京奧運乒乓球團體賽新賽制，首場比賽為雙打，及後4場為單打，每場打5局3勝，每局11分。

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首戰：蘇慧音/李皓晴 對 Daniela Dodea/Elizabeta Samara

港隊派出蘇慧音及「三朝元老」李皓晴搭檔打頭陣出戰雙打比賽，對手為Daniela Dodean 及Elizabeta Samara。港隊開局稍有不順，被對手壓制，打法亦受制於對方打法，最終先失一局11:5。

港隊二人即時作出調整，港隊贏11:5，追平局數1:1。第三局，港隊開局被打出6:0攻勢，及後曾一度追近至落後1分，但關鍵時候羅馬尼亞球手Elizabeta Samara主動進攻下，最終輸11:7，局數落後2:1。第四局，雙手互有攻守，港隊教練李靜場邊多次作出提醒，加上對手較多失誤，最終港隊贏11:6，追平局數2:2。

第五局決勝局，兩隊開局繼續互有攻守，港隊一度取得優勢，惟對手即時叫一個暫停作出調整，暫停後即時追2分至4:6，港隊即時叫暫停作出調整。戰情繼續拉鋸，港隊曾領先3個決勝分，但未能把握優勢，兩隊打至「刁時」，最終惜敗13:11。羅馬尼亞先拔頭籌，總局數落後1:0。

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第二戰：杜凱琹 對 Bernadette Szocs

港隊第二戰派出杜凱琹出戰首場女單打比賽，迎戰全球排名27名、顏值受全球觸目的Bernadette Szocs。首局杜凱琹未有收到太大挑戰，以11:5輕取首局。

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第三場：李皓晴 對 Elizabeta Samara

第四場：杜凱琹 對 Daniela Dodean

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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記者：曾卓鋒

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