【鞍馬王子】李智凱苦練20年終奪銀 曾參與《翻滾吧！男孩》拍攝9歲立志參加奧運

▲ 9歲立志「要一直練到參加奧運」，台「鞍馬王子」李智凱苦練20年終奪銀。

東京奧運進行得如火如荼，中華台北選手李智凱昨日（1日）在男子鞍馬決賽中奪得銀牌，是中華台北史上首面奧運體操獎牌。現年25歲的李智凱是體操紀錄片《翻滾吧！男孩》之一，當時只有9歲的他揚言，「要一直練到去參加奧運會」，如今他終於在奧運會上奪得獎牌，背後藏著的是一段段刻苦、勵志的故事。

▲ （路透社）

李智凱出生於宜蘭，是家中3姐弟的老么，他從小活潑好動，6歲讀幼稚園時，教練林育信發現他柔軟度極佳，非常適合練體操，繼而令他走上體操之路，當時年紀小小的他已展露天分，訓練結束後，他不時到媽媽工作的菜市場，在顧客面前展示體操動作，因而獲得「菜市場凱」的外號。

2005年，他有份參與體操紀錄片《翻滾吧！男孩》的拍攝，片中記錄宜蘭縣公正國小體操隊的訓練過程，當時只有9歲的他被導演林育賢問到，「你喜歡體操嗎？會一直練下去嗎？」，他這樣回答：

當然！我們要一直練一直練到去參加奧運會！

在教練的眼中，李智凱屬於屬苦練型的孩子，當時每周要訓練6天，每天6小時，一有機會他就抓緊時間練習，「雖然練習過程辛苦，但很少聽到他埋怨」。

不過，李智凱得體操之路一帆風順。2016年，只有20歲的李智凱取得得里約奧運門票，首次代表中華台北出賽，卻在比賽前一個月練習地板動作時不慎受傷，因傷患影響，令他不得不放棄個人全能比賽，只能出戰鞍馬項目，最終表現未如預期。

幸好得到家人和教練的鼓勵，李智凱逐漸走出低潮期，其後在2017年的世界大學運動會、2018年亞運等多個大賽中奪得金牌。他曾說過：

我不是天才，我只是比別人堅持得更久一點。

今年，他捲土重來征戰東京奧運，在昨日的男子鞍馬決賽中，以總分15.4取得銀牌，為中華台北隊摘下史上首面獎牌，創下歷史。

李智凱奪銀後，在社交媒體上感謝大家的祝福。而《翻滾吧！男孩》的導演林育賢亦發文寫道「智凱想拿金牌，你們都拚盡全力了，三年後我們一起去巴黎陪你們拿金牌！」。

在《翻滾吧！男孩》衍生的劇情片《翻滾吧！阿信》中飾演李智凱教練林育信的彭于晏，亦透過經紀人表示，「有第一時間傳訊息給智凱以及林育賢導演說恭喜」，並向李智凱說：「恭喜智凱，完美落地」。

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責任編輯：羅嘉欣