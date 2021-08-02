  • 32°C
香港時間 : 2021802日 (週一) 14:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鞍馬王子】李智凱苦練20年終奪銀　曾參與《翻滾吧！男孩》拍攝9歲立志參加奧運

健康 13:14 2021/08/02

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

9歲立志「要一直練到參加奧運」，台「鞍馬王子」李智凱苦練20年終奪銀。

東京奧運進行得如火如荼，中華台北選手李智凱昨日（1日）在男子鞍馬決賽中奪得銀牌，是中華台北史上首面奧運體操獎牌。現年25歲的李智凱是體操紀錄片《翻滾吧！男孩》之一，當時只有9歲的他揚言，「要一直練到去參加奧運會」，如今他終於在奧運會上奪得獎牌，背後藏著的是一段段刻苦、勵志的故事。

李智凱出生於宜蘭，是家中3姐弟的老么，他從小活潑好動，6歲讀幼稚園時，教練林育信發現他柔軟度極佳，非常適合練體操，繼而令他走上體操之路，當時年紀小小的他已展露天分，訓練結束後，他不時到媽媽工作的菜市場，在顧客面前展示體操動作，因而獲得「菜市場凱」的外號。

（路透社）

2005年，他有份參與體操紀錄片《翻滾吧！男孩》的拍攝，片中記錄宜蘭縣公正國小體操隊的訓練過程，當時只有9歲的他被導演林育賢問到，「你喜歡體操嗎？會一直練下去嗎？」，他這樣回答：

當然！我們要一直練一直練到去參加奧運會！

在教練的眼中，李智凱屬於苦練型的孩子，當時每周要訓練6天，每天6小時，一有機會他就抓緊時間練習，「雖然練習過程辛苦，但很少聽到他埋怨」。

不過，李智凱的體操之路一帆風順。2016年，只有20歲的李智凱取得得里約奧運門票，首次代表中華台北隊出賽，卻在比賽前一個月練習地板動作時不慎受傷，因傷患影響，令他不得不放棄個人全能比賽，只能出戰鞍馬項目，最終表現未如預期。

幸好得到家人和教練的鼓勵，李智凱逐漸走出低潮期，其後在2017年的世界大學運動會、2018年亞運等多個大賽中奪得金牌。他曾說過：

我不是天才，我只是比別人堅持得更久一點。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

今年，他捲土重來征戰東京奧運，在昨日的男子鞍馬決賽中，以總分15.4取得銀牌，為中華台北隊摘下史上首面獎牌，創下歷史。

李智凱奪銀後，在社交媒體上感謝大家的祝福。而《翻滾吧！男孩》的導演林育賢亦發文寫道「智凱想拿金牌，你們都拚盡全力了，三年後我們一起去巴黎陪你們拿金牌！」。

在《翻滾吧！男孩》衍生的劇情片《翻滾吧！阿信》中飾演李智凱教練林育信的彭于晏，亦透過經紀人表示，「有第一時間傳訊息給智凱以及林育賢導演說恭喜」，並向李智凱說：「恭喜智凱，完美落地」。

同場加映：港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情　感激父母多年支持

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【東京奧運】台「舉重女神」郭婞淳奪金不為人知的辛酸　曾練習受傷大腿肌肉70%斷裂
11:17 2021/07/28
【東京奧運】台「舉重女神」郭婞淳奪金不為人知的辛酸　曾練習受傷大腿肌肉70%斷裂
【東京奧運】菲律賓舉重女將奪歷史首金　用竹竿訓練疫情下與家人分離
12:42 2021/07/29
【東京奧運】菲律賓舉重女將奪歷史首金　用竹竿訓練疫情下與家人分離
【怕水飛魚】英國蛙王從小怕水沖涼會尖叫　克服恐懼習泳操肌每日斷食15小時
13:31 2021/08/01
【怕水飛魚】英國蛙王從小怕水沖涼會尖叫　克服恐懼習泳操肌每日斷食15小時

你可能感興趣

【東京奧運】台「舉重女神」郭婞淳奪金不為人知的辛酸　曾練習受傷大腿肌肉70%斷裂
11:17 2021/07/28
【東京奧運】台「舉重女神」郭婞淳奪金不為人知的辛酸　曾練習受傷大腿肌肉70%斷裂
【東京奧運】菲律賓舉重女將奪歷史首金　用竹竿訓練疫情下與家人分離
12:42 2021/07/29
【東京奧運】菲律賓舉重女將奪歷史首金　用竹竿訓練疫情下與家人分離
【怕水飛魚】英國蛙王從小怕水沖涼會尖叫　克服恐懼習泳操肌每日斷食15小時
13:31 2021/08/01
【怕水飛魚】英國蛙王從小怕水沖涼會尖叫　克服恐懼習泳操肌每日斷食15小時
健康問題 正能量 奧運會 台灣 中華台北 體操 運動

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】