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【5000消費券】香港仔中心電子消費限時優惠　用八達通單一消費600元可獲200元現金券

休閒消費 13:24 2021/08/02

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港仔中心推出「盛夏食買層層賞」消費優惠，以電子貨幣消費滿300元，即送指定食肆及零售商戶現金券。(商場提供)

香港仔中心推出「盛夏食買層層賞」消費優惠，以電子貨幣消費滿300元，即送指定食肆及零售商戶現金券。若用八達通消費，更可額外獲50元指定商戶現金券。

在8月1日至29日期間，逢星期六、日，於香港仔中心最多兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿300元，即可獲50元指定食肆商戶現金券；電子貨幣消費滿600元，則可獲100元指定食肆商戶現金券及50元指定零售商戶現金券。現金券數量有限，先到先得，換完即止。

用八達通消費獲200元現金券

在推廣期內，香港仔中心更與八達通合作，顧客以八達通即日單一消費滿600元，即送一張50元指定商戶現金券，多買多賞。換句話說，若優惠期內以八達通單一消費滿600元一次，即可獲200元商戶現金券。

另外，若顧客手持今年7月1日至8月29日期間之海洋公園實體或電子版入場門票，可額外獲贈一張50元指定食肆或零售商戶現金券。

香港仔中心「盛夏食買層層賞」

日期：即日起至8月29日(逢星期六及日)

時間：中午12時至晚上8時

地點：香港仔中心二期地下換領站

參加方法：推廣期內，於香港仔中心最多兩間不同商戶，以電子貨幣消費滿指定金額，可於消費當日換領指定商戶現金券。現金券數量有限，先到先得，換完即止。

記者：曾嘉善

付款優惠 著數優惠 香港仔中心 商場 香港仔 八達通

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