【港隊劍擊】吳諾弘力戰奧運男團賽拉傷大腿肌肉　「走路仍感痛楚　承諾更加努力訓練」

▲ 港隊昨日（7日）出戰東京奧運男子花劍團體賽，最終得第7名。（國際劍擊總會）

東京奧運男子花劍團體賽昨日（1日）舉行，港隊最終獲得第7名，其中年僅21歲、曾為「童星」的吳諾弘更首次為香港出戰奧運，更在比賽中大放異彩，即使負傷上陣仍表現出色。他賽後首次在社交平台交代近況，指今次比賽對他意義很大，並承諾更加努力訓練成為一個更出色的運動員。

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吳諾弘指，自己自小三學劍，夢想是代表香港隊，終極目標是參加奧運，甚至踏上頒獎台。對於今次能夠踏足奧運舞台，他形容是一段難忘的旅程，同時提醒自己，「我係有幾鐘意劍擊」。

他感謝這段時間一直陪住他的人，包括有份在他低潮期間，幫助他振作的人；在百忙之中抽時間睇他和隊友比賽和幫他們打氣；教練和陪同的工作人員在背後支持他們。他又指，同時亦想向一班對他們充滿期望的人講聲「對唔住」，指今次的表現和成績可能令大家失望。

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至於傷勢方面，他指自己已照磁力共振(MRI)，證實拉傷大髀內側肌肉，現時走路仍感痛楚，但有信心很快康復，呼籲其他人不用擔心。

吳諾弘ig全文：

對於我嚟講，今次呢一場比賽意義真係好大。



我由細細個小學三年班就開始學劍，一直夢想住成為香港代表隊。而努力左咁耐，為嘅就係呢個終極目標——參加奧運，甚至係可以行上頒獎台上面。隨住我成長，我所經歷嘅嘢越嚟越多。而呢一切造成左我今日可以踏足到奧運舞台嘅機會，令我經歷左呢一段難忘嘅旅程。同時再一次提醒咗我自己，我係有幾鐘意劍擊。



好多謝係呢段時間一直陪住我嘅人。好多謝有份係我低潮期個陣，幫我振作翻起嚟嘅人。亦都好多謝咁多位喺百忙之中抽時間睇我哋比賽，幫我哋打氣。但同時都想同一班對我地充滿期望嘅人講聲對唔住，今次嘅表現同成績可能令大家失望。



但係，我承諾大家，我一定會更加努力去訓練，打好往後每一場比賽，成為一個更好，更出色嘅運動員，甚至係一個更加好嘅人！ 點都好啦，可以同咁多位一齊出戰奧運係我嘅榮幸，多謝你地俾咁多鼓勵我。同埋都多謝教練同陪同嘅工作人員，係背後support我地，令我哋可以專心比賽。



我收到好多好多message，同埋都有好多人tag左我幫我打氣。我未必可以遂個遂個覆得晒，repost得晒，但每一個我都會睇架！咁多位嘅支持我收到晒！😆



(避免有人俾我啲story洗左版睇唔到)

我已經照左MRI，只係拉傷大髀內側肌肉。而家行路都仲係會痛，但我會好快無事(應該)。大家唔使太擔心🤣



再一次，多謝咁多位幫過我哋，支持我哋嘅人。希望大家之後都可以繼續支持。

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記者：陳子謙