【有毒植物】吳彥祖疑誤觸有毒常春藤起水泡求解救　5大毒草可致昏迷行山勿亂摸

▲ 吳彥祖疑誤觸有毒常春藤致手腕起水泡

部份植物帶有毒性，甚至有機會奪命。現於美國發展的藝人吳彥祖（Daniel）日前在其instagram表示，疑觸碰有毒的常春藤致手腕起水泡，求問解救方法。根據醫管局的資料，人體皮膚若接觸常春藤，可致刺激性皮炎、過敏性皮炎。

吳彥祖周六（7月31日）在instagram上載手腕起水泡的相片，稱似乎是由有毒的常春藤（Ivy）引發，惟近日他因為賽車而經常戴上手套，導致情況加劇。所以，他發文求解救方法，並問是否要用爐甘石洗劑（calamine lotion）。翌日（1日），他表示正為賽車作準備，並稱手部皮膚情況已好了些。

▲ 吳彥祖疑觸碰有毒的常春藤引致手腕起水泡（instagram：吳彥祖）

常春藤葉子及果實有毒

根據醫管局網站的資料，常春藤（Ivy）又稱「長春藤」、「土鼓藤」、「百腳蜈蚣」，為常綠攀援灌木，呈攀援或匍匐狀，可長達30米或以上。常春藤的葉子及果實均有毒性，可刺激皮膚和黏膜，引致過敏性皮炎；若誤吃，則可致噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛。醫管局指出，若出現過敏症狀，患者可考慮外用和口服類固醇。

本港5大常見有毒植物

除了常春藤，還有其他植物的根、葉、果實、種子或其汁液均可能含有毒性，可透過皮膚接觸或進食，引致過敏或中毒反應。本港衞生署叮囑市民郊遊或遠足時，切勿擅自採摘藥用植物作為中藥煎煮服用或以之配藥。若懷疑或出現中毒徵狀，應立即求醫。

根據衞生署網站的資料，本港有5種常見、含毒性的藥用植物，包括：白花曼陀羅、牛眼馬錢、蓖麻、鈎吻（胡蔓藤、斷腸草）、羊角拗。

點擊圖片看5種植物的外形特徵、可引發的中毒症狀：

白花曼陀羅、牛眼馬錢

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蓖麻、鈎吻（胡蔓藤、斷腸草）、羊角拗

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責任編輯：羅嘉欣