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【放題優惠】五星級中菜廳海雲天推限定芝士點心放題　 $168起90分鐘任食逾40款芝士點心

休閒消費 14:15 2021/08/02

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熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

海雲天全新推出芝士點心放題，於Togetda網上預訂即可以優惠價$168起任食期間限定，由大廚特別設計的多款芝士點心及其他海雲天招牌點心放題。(圖片由海雲天提供)

五星級九龍海逸君綽酒店中菜廳海雲天推出期間限定芝士點心放題，品嚐逾40款手工芝士點心及傳統點心。由即日起於網站Togetda預訂，90分鐘點心放題每位只需 HK$168起！ 芝士迷不要錯過！

點擊大圖了解更多：

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期間限定芝士點心放題，帶來逾40款新鮮制造的精緻手工點心，如芝士燒賣皇、芝士明蝦餃、芝士蝦春卷、芝士和牛酥、脆皮芝士條、芝士麻糬波、芝士流心包、脆皮芝心球等。

放題享用時間時間分別為90分鐘及120分鐘，凡於指定網站Togetda預定，即可以優惠價星期一至五：$168 （原價 $188） ； 星期六、日及公眾假期：$188（原價 $208） 於90分鐘內細意品嚐芝士滋味。而120分鐘芝士點心放題星期一至五收費為$218；星期六、日及公眾假期為$248。

90分鐘芝士點心放題分別設有三個入座時間： 11：00、12：45 及14：30；而120分鐘芝士點心放題分別設有兩個入座時間 - 11：00及13：15，大家可自選時段一邊欣賞著270度維港景色，一邊盡情任嘆多款芝士點心。

90分鐘芝士點心午市放題詳情:

星期一至五平日 $168
星期六日及公眾假期 $188
星期六日及公眾假期 $168

*另收茶芥$23及相關加一服務費

網上訂購：【按此

電話：2996 8460

地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓海雲天

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

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責任編輯：張懿慧

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