【新冠肺炎】本港新增3宗輸入個案　均已打兩劑復必泰疫苗

▲ 本港持續56天沒有新增本地感染個案。（陳國峰攝）

本港持續一個多月無新增本地感染個案，今日(2日)新增3宗新冠肺炎確診個案，屬輸入個案，連續56天未有錄得本地感染個案；至今本港個案累計11,991宗，包括11,990宗確診個案和一宗疑似個案。

今日(2日)新增個案均為輸入個案，包括一名55歲男病人(個案11,989)，居於紅磡海濱南岸6座，於7月11日離開香港前往西班牙，7月10日出發前在香港檢測的結果呈陰性；於7月31日乘搭航班KL819返抵香港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。患者早前於3月20日及4月10日於港接種兩劑復必泰，7月5日於港抽血檢測帶新冠病毒抗體。

個案11,991涉及一名36歲女病人，居於西營盤德輔道西321號瑧璈，於7月16日離開香港前往美國，她7月14日出發前在香港檢測的結果呈陰性；昨日(1日)乘搭航班CX883返抵香港，同日於機場抽取的樣本檢測結果呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株。由於兩名病人於潛伏期絕大部分時間在外地逗留，很大可能最近於當地感染，衞生防護中心將此2宗個案列作輸入個案。

衞生防護中心指，為審慎起見，他們於潛伏期在香港曾居住的地方及相關工作和曾到訪的地點已被納入強制檢測公告。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

本港昨沒有錄得本地個案，僅新增3宗輸入病例，包括2名柬埔寨抵港的外傭和一名美國抵港的女子。

衞生防護中心指接獲英國通報一宗確診個案，涉及一名52歲女病人，她於上月15日乘搭CX251航班由本港前往倫敦，3日後的檢測樣本呈陽性，沒有病徵。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的九龍城書院道24號樂苑被納入強制檢測公告。詳情即看【下一頁】

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，體院醫生拆解「禁藥」陷阱：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡