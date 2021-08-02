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【入稟追款】卓悅美容入稟向董事葉俊亨追討近1.95億元欠款

社會 14:22 2021/08/02

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卓悅美容董事葉俊亨遭入稟追討近1.95億元欠款。（經濟日報資料圖片）

卓悅美容有限公司日前入稟高等法院，指公司自2018年至2021年期間，向其公司董事葉俊亨借出共逾2.05億元貸款，葉只償還1,060萬元，餘款近1.95億仍未歸還，遂入稟向葉追討，並須支付利息及訟費。

原告卓悅美容有限公司，答辯人葉俊亨。入稟狀指，自2021年4月原告董事包括答辯人、Ocean Idea Limite及Talent Union Limted。

原告自2018年5月至2021年3月期間，原告應答辯人要求下借出共逾2.05億元貸款，答辯人共歸還1,060萬元，仍欠餘款近1.95億元。入稟狀指，原告於2021年6月及7月透過律師去信要求答辯人清還餘款但不果，遂入稟高等法院要求追討共近1.95億元。

葉俊亨為卓悅控股創辦人，惟於2021年6月底已被罷免執行董事一職。卓悅控股(00653)於2021年6月28日發出公布指，有關卓悅美容有限公司(Bonjour Beauty Limited)之訴訟程序作出澄清，指卓悅美容有限公司並非集團附屬公司，有關該公司之任何訴訟程序與集團無關。

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記者：林育慧

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