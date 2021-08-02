  • 33°C
香港時間 : 2021802日 (週一) 15:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】消息：特首下午公布疫苗接種及檢測措施　教育局公布9月全日課安排　　

社會 14:55 2021/08/02

分享：

熱門 吳諾弘 東京奧運 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

行政長官林鄭月娥下午見記者。

行政長官林鄭月娥今日（2日）下午4時30分在政府總部見記者會。消息指公布與疫情相關事項，包括檢測及疫苗接種措施等。另外，消息亦指，教育局局長楊潤雄亦會出席記者會，料同時公布9月學校全日課安排。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

另外，今日起所有未接種新冠疫苗的政府僱員，須每兩星期接受新型肺炎病毒檢測，9月1日起檢測須自費，不能再報銷。至於有醫生證明不適合打針的僱員，亦須跟從檢測要求，但檢測費用可以申請報銷。未有接種疫苗、沒有做檢測，亦未能提供合理原因的員工，可能會受到紀律處分。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

相關文章

【5000元消費劵】Tap & Go無故扣錢用家投訴無門　Tap & Go：已找到原因
今日 12:58
【5000元消費劵】Tap & Go無故扣錢用家投訴無門　Tap & Go：已找到原因
【5000元消費券】部分Tap & go用戶不能把消費券轉入電子錢包　以此付款持續不成功
17:46 2021/08/01
【5000元消費券】部分Tap & go用戶不能把消費券轉入電子錢包　以此付款持續不成功
【5000元消費劵】用Tap & Go付錢交易失敗卻被扣錢　網民開群組吐苦水
今日 12:12
【5000元消費劵】用Tap & Go付錢交易失敗卻被扣錢　網民開群組吐苦水
【港隊劍擊】吳諾弘力戰奧運男團賽拉傷大腿肌肉　「走路仍感痛楚　承諾更加努力訓練」
今日 13:35
【港隊劍擊】吳諾弘力戰奧運男團賽拉傷大腿肌肉　「走路仍感痛楚　承諾更加努力訓練」

你可能感興趣

【5000元消費劵】Tap & Go無故扣錢用家投訴無門　Tap & Go：已找到原因
今日 12:58
【5000元消費劵】Tap & Go無故扣錢用家投訴無門　Tap & Go：已找到原因
【5000元消費券】部分Tap & go用戶不能把消費券轉入電子錢包　以此付款持續不成功
17:46 2021/08/01
【5000元消費券】部分Tap & go用戶不能把消費券轉入電子錢包　以此付款持續不成功
【5000元消費劵】用Tap & Go付錢交易失敗卻被扣錢　網民開群組吐苦水
今日 12:12
【5000元消費劵】用Tap & Go付錢交易失敗卻被扣錢　網民開群組吐苦水
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 記者 香港 林鄭月娥 行政

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】