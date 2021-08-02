【防疫措施】消息：特首下午公布疫苗接種及檢測措施　教育局公布9月全日課安排　　

▲ 行政長官林鄭月娥下午見記者。

行政長官林鄭月娥今日（2日）下午4時30分在政府總部見記者會。消息指公布與疫情相關事項，包括檢測及疫苗接種措施等。另外，消息亦指，教育局局長楊潤雄亦會出席記者會，料同時公布9月學校全日課安排。

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另外，今日起所有未接種新冠疫苗的政府僱員，須每兩星期接受新型肺炎病毒檢測，9月1日起檢測須自費，不能再報銷。至於有醫生證明不適合打針的僱員，亦須跟從檢測要求，但檢測費用可以申請報銷。未有接種疫苗、沒有做檢測，亦未能提供合理原因的員工，可能會受到紀律處分。

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記者：伍瑋瑋