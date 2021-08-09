  • 30°C
香港時間 : 2021809日 (週一) 00:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小學試題】小四中文名校精選試題答案　改正錯別字分清「盲」與「肓」

中小學 00:00 2021/08/09

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

小四中文名校精選試題答案。

小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

【前往下載練習工作紙】bit.ly/2X96KAZ

一. 

1. 核准

2. 原味道

3. D

4. 「全球狂熱」指的是街頭壁畫越來愈多及受歡迎。

5. 答案合理即可。

二.

1. 花式滑板是屬於極限運動的一種，因此我們需要佩戴頭盔和護具等保護措施。

2. 我們應把握在年輕時努力學習，不要讓年老時後悔。

3. 由於疫情嚴峻，外出時務必戴上口罩並且注意個人衛生。

4. 學生會會長在畢業典禮致辭後，台下所有師生都熱淚盈框。

三. 

1. 拼 --> 併

2. 監 --> 鑑

3. 盲 --> 肓

4. 呃 --> 握

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

中小學教育 呈分試 中小學考試

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】