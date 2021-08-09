【小學試題】小四中文名校精選試題答案 改正錯別字分清「盲」與「肓」
中小學 00:00 2021/08/09
小學生開始放暑假了，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意在期末考試的弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
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一.
1. 核准
2. 原味道
3. D
4. 「全球狂熱」指的是街頭壁畫越來愈多及受歡迎。
5. 答案合理即可。
二.
1. 花式滑板是屬於極限運動的一種，因此我們需要佩戴頭盔和護具等保護措施。
2. 我們應把握在年輕時努力學習，不要讓年老時後悔。
3. 由於疫情嚴峻，外出時務必戴上口罩並且注意個人衛生。
4. 學生會會長在畢業典禮致辭後，台下所有師生都熱淚盈框。
三.
1. 拼 --> 併
2. 監 --> 鑑
3. 盲 --> 肓
4. 呃 --> 握
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