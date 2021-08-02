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【死因研訊】越野跑手陳屍山坡死於不幸　陪審團建議分岔路增色帶

社會 15:09 2021/08/02

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陪審團一致裁定死者在桂地新村山坡因中暑而死，死於不幸。（經濟日報資料圖片）

32歲男文員參加越野山賽期間疑走錯路及失聯，2天後伏屍九肚山山坡。死因庭早前召開研訊，陪審團今（2日）一致裁定死者在桂地新村山坡因中暑而死，死於不幸，並建議主辦單位要求參賽者必須帶電話，以及在容易混淆的分岔路增加色帶及路標等。

死者郭遠雄（32歲）於2019年9月8日參加「Cam2 Sport 23.1 越野山賽」，期間疑在桂地新村附近某分岔路口走錯路，其屍體2天後在山坡被發現。

死因裁判官今總結案情時指，曾有參賽者在分岔路口走錯路，並在上樓梯時遇見過死者，當時大約早上11時半，他看見死者慢慢走上樓梯，大量出汗，有中暑跡象。

死因裁判官續指，當時死者身體狀況已很差，合理推論是他到達山頂小徑時，身體不能負荷，滾下山坡而死。另外，法醫曾供稱，解剖結果不能排除死者是中暑而死。

死因裁判官表示，可考慮死者因中暑或心律不正而死，分別可裁定死者死於不幸或死於自然，若不能推論則裁定死因不明。

死因裁判官曾提及，若死者當天攜帶手機，悲劇是否可以避免。裁判官又質疑主辦單位，是否可以在桂地新村分岔口提供更清晰的指示，例如用粉筆在地上以「交叉」指示非賽路；又指若主辦單位要參賽者跟著色帶走，是否可在賽前說明，以及提醒賽路外或有其他人留下其他色帶，加以警惕等。

陪審團退庭商議約50分鐘後，一致裁定死者在2019年9月8日在桂地新村小徑旁的山坡因中暑而死，結論為死於不幸。

陪審團向主辦單位勁亞有限公司作出9項建議，分別是在色帶加設賽事名稱及日期；在容易混淆的分岔路增加色帶，以交叉標示代表不正確道路，並增加工作人員指路，要求工作人員記錄已放置色帶的位置及拍照，甚至在色帶加設定位。

陪審團又建議主辦單位記錄工作人員當值位置、時間及聯絡方法；向工作人員解釋應對事故的方法，要記錄及上報事故。

陪審團又建議主辦單位要求參賽者必須攜帶手機，強調非只作出建議；賽前提醒參賽者注意身體狀況及天氣情況，有酷熱天氣警告要多帶飲用水；懷疑有人失蹤要盡早報警，須考慮報警的準則包括參賽者往績、是否中途退出以及是否有其他人迷路。

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記者：林欣樂

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