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【疫苗接種】社交距離措施延長兩周至8月18日　收緊「B類」餐飲處所員工每7天一次檢測

社會 17:09 2021/08/02

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食物及衞生局局長陳肇始。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥、教育局局長楊潤雄及食物及衞生局局長陳肇始等官員今日（2日）見記者，交代抗疫最新工作。

陳肇始指出，現時香港並無條件大幅放寬社交距離措施，所以星期3到期的社交距離限制措施，將延長2周至8月18日。

另外，8月內將收緊「B類」餐飲處所員工的檢測規定，要求他們由每14天進行一次檢測，收緊至每7天進行一次檢測，已接種疫苗者即不受此限。

陳肇始又表示，截至7月23日，政府的10億疫苗保障基金共有6宗申請獲批，涉及嚴重過敏、住院治療及面癱等，全部不涉及長期及永久身體損害，涉款75萬。

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記者：陳梓蔚

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