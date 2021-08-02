【疫苗接種】當局將推展即日籌至60歲人士　並積極考慮延長疫苗接種中心營運至10月底

▲ 公務員事局局長聶德權。(林宇翔攝)

本港新冠肺炎疫情放緩，當局今（2日）公布新一輪防疫措施，公務員事局局長聶德權表示，疫苗接種計劃已展開超過5個月，截至8月1日，有326萬名市民已接種至少一針，佔合資格人口48%，但60歲或以上已接種第一針人士，只有31%，呼籲長者在冬季流感前接種。

他又稱，過去7天平均每日有3.1萬人接種首劑疫苗，按現時接種進度，料已接種的合資格人口至9月底可達會7成，當局會積極考慮延長疫苗接種中心營運至10月底，詳情適時公布；至於私家診所接種復必泰，局方初步了解並非所有私家醫生有條件可於診所接種，可能部分診所才有條件，當局會再與私家醫生商討。

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當局在上周四在接種中心向70歲以上人士派發即日籌，長者可委托其他人攜帶身份證副本代領，過去4天，共派發6,400張籌，當局考慮將計劃推展到60歲人士，指長者仍可在180間公共屋邨辦事處、120間郵局預約打針，稱過去數月，逾3萬名長者通過上述方法預約接種。

聶德權續指，下周一開始，衞生署轄下3間健康服務中心，包括藍田、葵盛、將軍澳，為65歲人士接種科興疫苗，毋須預約，現有會員亦可在指定時間接種，同樣毋須預約。他強調一系列新安排，為方便長者接種疫苗而設。

最新29間疫苗接種中心分布：

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聶德權另指，所有政府僱員有責任接種疫苗，因此強制所有政府僱員，包括非公務員合約的全職及兼職僱員，接種疫苗的措施於今日起實施，否則需要每兩周檢測一次。

他強調政府僱員不接種疫苗屬個人選擇，由政府長期資助進行病毒檢測並不合理，故由9月1日起未持有有效醫生紙、而未有接種首劑疫苗者，須在工作時間以外自費進行檢測；而因健康問題未能接種的人士，將可在不影響政府部門運作的情況進行檢測，並會發還檢測款項。

聶德權續稱，公務員接種疫苗情況一直有所提升，有7成人已接種第一劑疫苗，政府自5月31日起實施前線公務員以接種疫苗取代定期檢測，已有11萬5000名前綫僱員參與打針取代定期檢測安排。

他推算直至9月底，香港疫苗接種率有望達到7成，有效建立防疫屏障，當局積極考慮延長社區疫苗接種中心的營運期至10月底，讓市民在9月底前仍可接種首針。

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記者：陳麗娜