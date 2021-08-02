【上水暴動】涉前年在上水廣場參與暴動　16歲男生認拒捕否認暴動等3罪受審

▲ 涉案16歲男生認拒捕否認暴動等3罪。（經濟日報資料圖片）

網民於2019年底發起在上水廣場「和你shop」，期間1名16歲男生涉在商場外天橋參與暴動，及後被警方追捕時涉襲警及搶槍，他今（2日）於區域法院承認2項拒捕罪，但否認襲警、暴動及無牌管有槍械共3罪受審。

被告為男生陳鎮顯（18歲），否認於2019年12月28日，在上水廣場外行人天橋參與暴動、襲擊警員20614及在上水廣場2樓企圖無牌管有1枝警用霰彈槍。陳則承認在上水廣場2樓抗拒警務人員20614及24201。

控方開案陳詞指，2019年12月28日下午5時半，約50人在上水港鐵站與商場連繫的天橋上聚集，有人穿黑衣及戴口罩，以粗言滋擾途人。

1名男子歸家途經天橋時因好奇而拍照，隨後遭人包圍，要求他刪除照片，期間被告打開一把啡色雨傘遮掩。被告曾放下雨傘，箍住該男途人的頸部。

及後男途人被搶去手機，遭多於3人拳打腳踢，警方趕到後，現場人士四散。被告遭警員26014及警員X追截，在商場外被警員X搭著肩膀，但被告反抗，先後推撞該2名警員的胸口，逃跑入商場。

被告脫下外套及丟下雨傘，並嘗試躲在商店櫃位下不果，遭警員20614截停，但被告十分強壯及孔武有力，而且不停用力掙扎反抗，撞毀了其防暴頭盔，及以頭撞向他的腋下。

被告反抗期間，捉住X的防暴雷明登霰彈長槍，用力奪槍，未有理會X警告他放手。被告的左食指勾入扳機位置，連續拉了3下。由於長槍上了保險掣，故被告未能開槍。及後警員24201見狀上前協助，被告激烈掙扎，期間捉住其警棍十數秒，警員24201最後以胡椒噴霧制服被告。

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記者：陳卓欣