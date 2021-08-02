【東京奧運】港隊乒乓女團晉身4強教練李靜讚發揮佳　冀球手勇敢創出一片天

▲ 港隊教練李靜。(電視截圖)

東京奧運女子乒乓球團體賽，港隊代表杜凱琹、蘇慧音及李皓晴今日(2日)下午在8強賽對戰羅馬尼亞，以場數3比1勝出，晉級4強準決賽。杜凱琹在賽後表示，雖然首場的雙打落敗，但打起了士氣，對全隊表現都有幫助。

杜凱琹指，早前在混雙落敗後不斷調整心態，對她今場比賽有很大幫助。李皓晴則一度哽咽，稱昨日對巴西賽事單打落敗，令她有很大壓力，今日開賽前仍未釋懷，要在比賽途中才能調整心情，盡力表現，並感謝團長及教練支持。

港隊教練李靜讚揚球員發揮，指雙打已經上力，只是臨尾欠缺膽量，其中杜凱琹表現上佳，無論混雙或女團「交足功課」；而李皓晴亦擺脫昨日「手軟」情況，打回一場好波。 他指，今日在場邊因應臨場情況作指示，球員執行得很好。

而明日四強將面對中華台北或日本，李靜指不論如何港隊都處於下風，希望球員有超水平發揮，希望球隊能夠創新，寄語3位女將不要在前人樹下乘涼，勇敢創下自己的一片天。

港隊勝出賽事後，將會在4強賽遇上中華台北或日本的勝方，賽事將於明晚6時半開打。

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責任編輯：TOPick港聞組