【強制疫苗】公務員、政府 、醫管局、安老院舍等員工　所有學校教職員必須接種疫苗否則自費定期檢測

▲ 行政長官林鄭月娥今日（2日）宣布，所有公務員、政府員工、醫管局員工、安老及殘疾員工及中、小學、幼稚園等員工須接種疫苗，否則須定期自費檢測。 （林宇翔攝）

新冠肺炎疫情漸趨穩定，特首林鄭月娥今日（2日）與多名官員見記者，交代本港疫情發展和防疫措施最新安排。林鄭月娥宣布，第4波疫情終結，達至本地清零的目標，她同時宣布政府會做好建立抗疫屏障工作，包括更有系統管控抵港人士措施，以及所有公務員、政府員工、醫管局員工、安老及殘疾員工及中、小學、幼稚園等員工須接種疫苗，否則須定期自費檢測。

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林鄭月娥表示，今日聯同4名局長見記者交代最新防疫抗疫工作，由於近日未有源頭不明個案，4時30分的記者會已數周未開。她提到，自4月12日公布新抗疫路向，香港至今情況按早前預定的成效，故宣布第4波疫情終結，達至本地清零的目標。

林鄭月娥指，過去3個多月沒有出現需要收緊防疫措施，逐步審查會放寬。她續指，看到各行各業可以恢復，市民生活及本地經濟開始復甦，經濟方面的指標亦令人鼓舞，私人消息逐漸反彈，失業率明顯回落，料未來繼續改善。

林鄭月娥強調，政府會審慎嚴陣以待，雖然本地個案清零，香港每日的檢測量仍然很高，她感謝各大市民的配合，在防疫方面非常配合政府工作及利用安心出行等。

林鄭月娥亦提到，本地疫苗接種率仍有所上升，至今已佔本地人口47.9%，惟強調現今不是鬆懈的時候，全球疫情仍有嚴峻，並進入新一波疫情；加上變種病毒株廣泛傳播，風險較高，而本地的情況方面，489宗懷疑涉及變種病毒，當中108宗為已確認變種病毒。

因此，林鄭月娥宣布，建立抗疫屏障，首部份為外防輸入，故公布進入有系統管控系統，將ABCD 分類法改為高風險、中風險及低分險三類地區。她指，不論三類地區，抵港人士均須出視72小時內的檢測報告證明，其中高風險及中風險地區只容許已接種疫苗的香港市民來港，非香港居民不能抵港。

她續指，海外來港所有人士須強制隔離，已接種疫苗人士從高風險地區抵港的話須隔離21天、中風險為14日、低風險為7日。中風險地區人士若接受抗體測試並顯示為陽性，則可調整為7日檢疫酒店隔離及7日自行監察。如未接種疫苗，檢疫期則會有所增加，分別加至14日至21日不等。

另外，今日起所有未接種新冠疫苗的政府僱員，須每兩星期接受新型肺炎病毒檢測，9月1日起檢測須自費，不能再報銷。至於有醫生證明不適合打針的僱員，亦須跟從檢測要求，但檢測費用可以申請報銷。未有接種疫苗、沒有做檢測，亦未能提供合理原因的員工，可能會受到紀律處分。

林鄭月娥指，第二部分為提高疫苗接種率，故宣布所有公務員及政府員工9月1日起檢測須自費，另外醫管局員工、安老及殘疾人士院舍員工及中、小學、幼稚園、特殊學校員工須接種疫苗，否則須定期自費檢測。她指，現時公務員接種率為70%、醫管工員工為約67%、安老及殘疾人士院舍員工為約64%，而中、小學、幼稚園、特殊學校員工為47%。

另外，東京奧運正進行得如火如荼，港隊今年創有史以來的佳績，時隔25年後香港再有金牌入手，另奪得2銀成績，而今日女子乒乓球代表隊進入女團四強。她在發言時祝賀香港女子乒乓球打入4強，取得振奮成績；又指所有本港運動員在奧運表現優秀，令她感受感動。

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記者：曾卓鋒