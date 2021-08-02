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【開學安排】教育局公布師生接種率各達7成可恢復全日面授課　其餘學校維持半日面授

社會 17:12 2021/08/02

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教育局公布學校師生分別已打兩針疫苗達七成，可恢復全日面授課堂。

本港新型肺炎疫情放緩，教育局局長楊潤雄今日（2日）表示，2021/22學年所有學校，包括中小學、幼稚園、特殊學校及補習學校等，會維持半天面授課堂，但如學校分別有7成學生及直接僱用教職員已打兩針、並已超過14天，可按實際情況，恢復全日面授、午膳及其他學習及課外活動。

楊潤雄表示，局方會給予學校彈性，如學校教職員滿足7成接種率的要求，加上個別級別已打針的人數達70%，該級別亦可進行面授課，局方稍後會更新健康指引，學校可參考。

至於未滿足接種要求的學校，則會於新學年維持半天面授課，學校不能在另一個半天安排學生上其他面授課。不過如個別學生已接種兩劑疫苗，並超過14天，可於另一半天於學校進行非學術的課外活動，如體育、音樂課。另外，學校教職員、經常到校提供服務人士包括興趣班老師、義工等，必須已打一劑疫苗，或每兩星期進行病毒檢測並取得陰性結果，才可進入校園。

楊潤雄又表示，一年以來的防疫抗疫工作中，局方與學界合作，目標是盡量令學校環境安全，讓學生在安全環境下學習。今次新措施，局方亦與學界代表談過，均支持有關做法。如有教職員拒絕接做定期檢測，楊潤雄指，學校可按《教育條例》、《資助則例》、《僱傭條例》及與員工之間的僱傭合約，按校本機制採取適當行動。

楊潤雄又透露，截至7月13日，根據學校提供的數字，全港學校已打疫苗教職員人數約有47%，若加上有計劃接種的教職員，人數會接近7成。至於已滿12歲合資格打針的學生，約有40%已接種或有計劃接種疫苗。

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，醫生拆解藥檢制度：

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記者：黃悅晴

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