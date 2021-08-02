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【熱愛科學】7歲女童助NASA發現7顆小行星　自小熱愛觀星被譽為「最年輕天文學家」

親子 16:15 2021/08/02

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巴西一名7歲女童發現7顆小行星。

浩瀚宇宙令人着迷，巴西一名7歲女童，自小熱愛天文學，早前參與由美國太空總署（NASA）開展的計劃「International Astronomical Search Collaboration」（IASC），發現7顆小行星，被外媒稱為「最年輕的天文學家」。

綜合外媒報導，巴西女童Nicole Oliveira de Lima Semião及父母一同參與IASC「搜索小行星」的公眾科學計劃，至今發現7顆小行星，獲IASC獲頒獎狀。待NASA確認此發現後，Nicole將獲得為小行星命名的機會。

我想以巴西的科學家或家人的名字為小行星命名。

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自小熱愛天文學

Nicole自小對天文學甚感興趣，4歲時向父母表示想要天文望遠鏡作為生日禮物，6歲起參與校外天文學課程，與成年人一同上課。父母十分支持Nicole的興趣，經常陪她出席各項活動。Nicole接受外媒訪問時表示，長大後想成為航天工程師。

年紀輕輕有遠大志向，Nicole獲巴西科技部邀請，在國際天文會議上發言，分享發現小行星的經歷。Nicole亦建立YouTube頻道，分享天文知識，又與朋友一起談論有關太空及小行星的議題，並邀請專家到節目上分享見解。

同場加映：英華書院首名DSE狀元　教師爸媽身教自律︰要盡學生責任

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責任編輯：王明芳

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