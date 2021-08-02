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【投訴機制】司法機構投訴兩層機制本月16日運作　委員會包括4名社會人士

政治 15:51 2021/08/02

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張舉能在今年初曾稱，會檢討處理針對法官及司法人員行為投訴機制。（經濟日報資料圖片）

司法機構今日公布，新設立的兩層投訴機制，會於本月16日起生效，並委任9人擔任投訴法官行為諮詢委員會成員，當中包括4名社會人士，任期為2年。

投訴法官行為諮詢委員會主席由終審法院首席法官張舉能出任，其餘8名成員，有4人為法官，分別是終審法院常任法官林文瀚、終審法院非常任法官陳兆愷、高等法院首席法官潘兆初法官，以及高等法院上訴法庭副庭長關淑馨。

此外，有4名社會人士獲得委任，包括前申訴專員劉燕卿、珠海學院校長李焯芬、香港總商會前主席鄭維志及資深大律師馮柏棟。

張舉能表示，委員會成員包括資深法官及不同界別社會人士，形容他們在司法或其所屬的專業及公共服務範疇，具備豐富的專業知識和經驗，有助提高處理針對法官及司法人員行為投訴機制的透明度和問責性。

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責任編輯：陳宛彤

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