【無品住客】YouTuber迪士尼酒店房內煮4餸1湯煙霧瀰漫　疑致酒店響火警鐘住客緊急疏散

▲ YouTuber迪士尼酒店房內煮4餸1湯煙霧瀰漫被網民狠批自私。

愈來愈多人在香港不同酒店Staycation，在假期好好享受一下。有YouTuber近日（7月31日）分享到迪士尼的酒店Staycation，並分享在房內自備廚具和朋友一起煮4餸1湯。影片一出，引來網民留言批評，有人甚至表示她們令酒店火警鐘響起，酒店要緊急疏散住客，影響他人，十分自私。

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有逾百個粉絲的YouTuber阿婆近日分享與閨蜜去香港迪士尼Staycation慶祝生日的經歷，以「旅行便利晚餐四餸一湯」、「絕非蒸煮咁簡單」、「自家煮小牛排早餐」等字眼為題。她特別帶備小廚具在房內煮食，分別煮了意粉、金菇肥牛卷、蒸茄子金菇等等。煮食期間，可見廚具產生了不少煙霧。

影片播出後，不少網民批評YouTuber行為自私，因為酒店房內不容許煮食，而且房內的傢俬會吸入油煙氣味，難以散去。除了辛苦員工執拾清潔房間，亦難為下一組住戶的體驗。

有網民更表示因她們煮食而令酒店火警鐘響起，消防車亦駛來，酒店還需緊急疏散住客，令各人受到影響，

知唔知你搞到成間酒店，響火警鐘啊？消防車嚟晒啦，探索加（間）酒店呀嘛，酒店仲疏散啲人，好心你唔好咁自私！

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面對網民評擊，YouTuber回應指自己在酒店房煮食沒有問題，並強調所選用的鍋具也沒問題，而煮食過後二人亦自行清潔了房間：

由於此鍋具的設計對象是宿舍或酒店旅行便攜（兩者的空間都是比較狹小的），因此在火力及油煙控制方面均較嚴謹。 該鍋具的火力上限僅供500w,相等於微波爐中小火力度，是不足以使食物發揮出整體自身的味道，因此不用擔心在空間造成殘留氣味的問題。maybe我嘅鏡頭Close up覺得好大煙，實際情況係同大家在酒店房內煲水的熱氣量是幾乎相等的。加上在煎煮過程中，均有蓋上蓋子防止油濺出，待肉汁完全被食物吸收/揮發才開蓋，是不會導致油煙飛彈的問題。 最後，講到清潔。阿婆自己帶左洗碗液和垃圾袋等工具，煮食之後都將所有嘢回復原狀and清潔。

TOPick就事件正向香港迪士尼查詢。而影片隨後亦已被刪除。

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責任編輯：王芷瑩