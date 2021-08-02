【MIRROR成員】為郭富城伴舞片再瘋傳　神徒讚Anson Lo：由舞蹈員至成教主【有片】

▲ Anson Lo跟郭富城伴舞片再度翻hit。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）因《大叔的愛》而人氣急升，「教主」旋風無處不在，擅長跳舞的Anson Lo在組成MIRROR前，曾任舞蹈員及教跳舞，並捱過低潮期成為「教主」，而近日有網民再度發掘了Anson Lo 3年前為郭富城伴舞的片段，對其舞藝大為讚賞。

Anson Lo近日宣傳新歌《不可愛教主》，連跟家人慶祝生日也要到日前才有時間。而相當有心的教徒們，亦一直為Anson Lo用心應援。

跟郭富城伴舞

近日有網民在MIRROR群組分享在2008年1月在港台《第40屆十大中文金曲我和你音樂會》上，Anson Lo為郭富城跳舞的片段。當日在十大中文金曲舞台上，郭富城正演出連串快歌，包括《對你愛不完》﹑《狂野之城》和《唱這歌》，而其中一位企於城城身旁的舞蹈員，正是仍未組男團的Anson Lo。

片段按此

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不少網民都瘋傳此片段，並讚Anson Lo當日已十分耀目，稱讚他一早可以在天王身邊伴舞，更有留言：「教主一直都係屬於舞台。」、「細個偶像係Aaron，但今日睇返為Anson Lo而嚟。」

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▲ 曾是郭富城dancer。（取自IG）

初入行月入僅千多元

現年25歲的Anson Lo，入行後走韓系路線，舞技一流的形象迅速走紅，獲封「教主」。不過，在入行之前，Anson Lo亦為追夢捱過一段低潮期。本來他在DSE中成績不俗，5科考獲23分，入讀香港城市大學的工商管理學學位。

但在讀大學時期他愛上跳舞，參加不同的演出累積經驗。之後，他更為了夢想放棄大學學業，轉當舞蹈員及教跳舞，初時一個月的收入只有$1400，不但未能支持日常生活，更得不到家人的支持。

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Anson Lo卻沒有因此放棄，更在半年時間逐步提升收入至過萬元。之後，他曾任郭富城演唱會的伴舞，並啟發他想成為舞台的主角。

至後來，他在李玟的演唱會中受到花姐賞識，邀請參加《全民造星》，雖然在30強中被淘汰，但在節目結束後，他仍獲邀加入MIRROR，有合唱有單飛的機會，星途發展順利。

同場加映：Anson Lo訪問