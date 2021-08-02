【小一入學】直資龍校播道書院推「人人皆資優」　小一申請8月5日截止報名

▲ 播道書院現正接受小一入學申請。（經濟日報資料圖片）

位於將軍澳的播道書院，創校於2006年，是直資「龍校」，中、小學部設於同一校舍。該校推行「人人皆資優」政策，鼓勵學生發展多元興趣，提升學生自信。學校現時開放小一入學申請，截止報名日期為8月5日，有興趣的家長可於學校網頁遞交申請。

據「小學概覽」資料，學校善用一條龍學校優勢，發展3個四年學習階段，共12年貫校本專題研習課程，利用資訊科技促進教學。學校亦不設精英班，推出「人人皆資優」政策，校內設有「木人巷」展示區擺放學生作品。校方重視生命價值教育，小學設生命價值教育科，將常識和基督教教育結合。

小一入學申請詳情

播道書院深受家長歡迎，作為「一條龍」學校，所有小六學生都可原校升讀中學。近年校方收到約3,000人申請，競爭150個小一學額，平均約20人爭一學額。校方現正接受2022至23學年小一入學申請，家長可透過學校網頁遞交網上申請（按此連結），截止日期為8月5日下午4時，家長須先準備申請者的以下文件：

i) 出生證明書／身份證／護照／其他身份證明文件； ii) 學生證件相檔案（檔案類型：jpg）（用作上載相片之用）; iii) 現正就讀學校之名稱及班級； iv) 申請者現正於本校就讀的兄弟姊妹姓名、學生註冊編號（列印於學生證上）及班別。

完成網上申請後，須於8月6日或之前親身到校或郵寄申請文件：

i) 網上小一入學申請表； ii) 過去兩年的成績表副本； iii) 一篇2020/21年度中文科功課的副本； vi) 一篇2020/21年度英文科功課的副本； v) 一幅2020/21年度繪畫的圖畫副本 (彩色，不可大於A4尺寸)； vi) 課外活動、服務、獲獎記錄、推薦信（如有）。

面試暫定於9月舉行，校方將於面試前一星期以電郵發出面試通知書給已被甄選面試的申請者，校方亦會在面試後兩個月內以電郵發出面試結果通知書。學費方面，播道書院2021至22學年，小一至小六為$21,300，分10期繳交。

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責任編輯：林愛娜