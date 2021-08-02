【人事變動】東華學院委任梁鏡威為行政及拓展副校長　即日起生效任期5年

▲ 東華學院今日（2日）宣布下任副校長（行政及拓展）任命。（資料圖片））

東華學院校董會今日（2日）宣布委任香港樹仁大學前行政副校長梁鏡威，為學院下任副校長（行政及拓展），即日起生效，任期為5年。

學院表示歡迎梁鏡威加入管理團隊，並相信憑著其豐富資歷和經驗，定能協助校長，帶領學院成為「立足香港、面對世界」的私立大學。校董會向何炳裕先生致以衷心謝意，感激何過去兩年出任署理副校長（行政及拓展）期間的竭誠服務及無私貢獻。

▲ 東華學院委任梁鏡威為副校長（行政及拓展）。（校方提供）

學院指，梁鏡威於高等教育界別曾出任多個高級行政職位，具備豐富學術行政及管理經驗，曾於2016年7月至2020年6月期間出任樹仁大學行政副校長，他早於2014年9月加入樹仁大學，出任協理學術副校長（策略發展），其後於2016年7月晉升為樹仁大學行政副校長，期間帶領樹仁大學在策略規劃、國際學術交流、學生發展及校園設施管理等多個範疇，取得重大發展。

梁鏡威加入樹仁大學之前，曾在2008至2014年間曾出任香港藝術學院院長，任內帶領學院保持穩健財政增長，早年亦曾出任香港學術及職業資歷評審局首席評審主任。梁為英國曼徹斯特都會大學（Manchester Metropolitan University）文學士，亦取得英國曼徹斯特大學（The University of Manchester）教育學深造證書及教育碩士學位，並為澳洲國立大學（Australian National University）工商管理碩士。

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責任編輯：馮琪雅