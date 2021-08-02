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【追女失敗】六姊弟共誕10胎全是兒子　生第11胎同是男嬰慘遭嫌棄

親子 18:08 2021/08/02

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內地一個六姊弟大家庭至今誕下共11名男孩，最近一胎「追女」不成功，男嬰慘遭「嫌棄」。

不少父母都希望能有兒有女，湊成「好」字。在內地，一個有六名姊弟的大家庭，前後共誕下10個孩子，全是男孩。最近第11個孩子出生，當全家得知又是兒子瞬間「崩潰」，男嬰慘遭「嫌棄」，家人笑稱可以組成一隊足球隊。

當媽媽得知是男嬰後，不禁皺起眉頭。（影片截圖）

據內媒《極目新聞》報道，近日網上瘋傳一段影片，片段拍攝在湖北省武漢市一間醫院，30歲女子楊冬紅正迎來家族中第11個孩子。在BB出生後，護士走到大堂向男嬰的爸爸和姑媽報喜，由片段中可見，姑媽原本興奮地站起來，但當得知BB是男孩時，驚訝地「啊」了一聲，再隨即露出嫌棄表情表示：

怎麼是男孩啊？

得知是男嬰一時無法接受

其後爸爸羅明在接受訪問指笑指，自己在家中排行第六，家族裡六姊弟誕下的10個孩子全是兒子，所以大家都期望下一胎是女兒。在太太意外懷孕後進行產檢時，他向醫生再三確認BB是女嬰，因此全家都十分期待第一個女兒的來臨。

點擊查看家屬反應：

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怎料太太楊冬紅在誕下BB後，醫生對她說是男嬰，她最初拒絕相信，其後當看到兒子時更皺起眉頭。而另一邊廂，家屬同樣露出「嫌棄」表情，令醫院的醫生和護士都忍不住笑。當記者問到羅明其他家人得知消息後的感受，他笑言：

我們家裡是做生意的，在得知消息後，幾乎整條街的人都知道了，說可以組個足球隊了。

至於他和太太會否計劃生第三胎，太太楊冬紅表示會順其自然，但也希望能再生一個女兒。對於這胎是男孩，她指感到同樣開心，並表示會好好教育孩子。

同場加映：獨自帶子女環台遊當畢業禮物　四孩爸爸：陪伴是給子女最好禮物

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責任編輯︰王明芳

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