教聯會不處理穆家駿投訴　會長黃均瑜稱對方被批鬥得更嚴重

▲ 穆家駿早前在網上強烈譴責伍家朗。（穆家駿微博）

港隊於今屆東京奧運取得佳績，但羽毛球「一哥」伍家朗卻早在分組賽止步，更因首戰身穿沒有區旗的黑色球衣，遭到民建聯成員、教聯會副主席穆家駿在網上抨擊，引發球衣風波。教聯會會長黃均瑜今日透露，收到不少投訴，但明言不會處理。

曾指穆家駿言論不代表教聯會的黃均瑜，今日於電台節目上稱，穆家駿發現問題，感覺到不妥當而發聲，強調會尊重其言論，不作內部處理。

他又認為，伍家朗的球衣符合賽會規定，而穆家駿要求伍家朗退賽是過於激動，在經歷了2019年的反修例事件，黑色或會引起一些觀感，有人對此有情感連結，更稱與伍家朗相比，穆家駿被批鬥得更嚴重。

穆家駿在球衣風波後，已經關閉Facebook專頁，之後曾就語氣過重致歉，惟風波未有平息。不過，民聯建主席李慧琼早稱已接受其表達歉意，更指專業運動員不會受影響，而該黨會務顧問譚耀宗日前也指，不應再糾纏。

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