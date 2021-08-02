【AH佛真‧惜玩】許廷鏗首任節目主持作破格嘗試　邀林二汶到街市擺檔劏魚

▲ 許廷鏗首任節目主持作破格嘗試，邀林二汶到街市做「豬肉佬」。

ViuTV全新節目《AH佛真‧惜玩》將於下周一（8月9日）首播。節目由許廷鏗（Alfred）擔任主持，並邀得其圈中好友擔任嘉賓，包括陳健安、林二汶、林欣彤、林師傑、賈思樂、謝安琪及黃夏蕙。而且更辦一個與《AH佛真‧惜玩》有關的相展。

擅長攝影的Alfred在每次旅程中，亦會親自捕捉該集嘉賓在不同時刻的表情及神態，讓嘉賓將來看到相片時，也能喚起當刻的感受。而過程中所拍得的相片，將於相展中公開展出。Alfred親身闡述相展的構思及理念，並分享相片箇中的故事及與眾嘉賓相處的點滴。

【全民造星IV】梁祖堯冧莊導師許廷鏗或加入 ＶiuTV力邀吳雨霏Stephy打造女版MIRROR

▲ （曾耀輝攝）

【網上直播】許廷鏗舉行答謝會分享心路歷程 Alfred親寫感激二字贈歌迷

與夏蕙姨玩浮潛

首次擔任綜藝節目主持的Alfred接受TOPick專訪坦言：「很緊張，接拍這次的綜藝節目是有責任的，請來的嘉賓如夏蕙姨，會擔心她的安危，但想不到她比我更瘋癲，她本來想玩船P的。」

Alfred和夏蕙姨那部分的主題為珍惜，他說：「這個節目會談論生死，問她死前最想做甚麼？她答我浮潛，想不到她這麼喜愛水上活動。」

他透露：「我們去了浮潛，很多魚在我們身邊游來游去，我們又會餵牠們，反而是她令我有新嘗試、新突破。」Alfred並感慨道：「我最想死前讓自己多作嘗試，我跟她說希望自己到了她這歲數仍然很貪玩、愛嘗試。」

【明星豪宅】許廷鏗跟父母合照令獨立屋曝光 許父擁多個物業子女全是專業人士【多圖】

▲ （曾耀輝攝）

【全民造星III】許廷鏗任評審表現獲讚 Alfred：不要少看你的一句鼓勵

二汶街市到打工

他續指：「現時我30多歲，如果有些事物在十多歲或廿多歲嘗試，那感覺已很不同。以前的我較驚青，就如綜藝也是第一次嘗試。我想到世界各地不同角落，在不同的地方便會有不同的體驗。希望我的足跡、音樂能走到不同地方。」

Alfred和二汶的主題為突破：「我和二汶做過很多事，但原來我們沒試過打工，寄人籬下去賺取金錢吃飯維生。」

他們到街市體驗不同的工作崗位，Alfred指：「我做豬肉佬，她賣水果，再一起街市劏魚，且招呼一些真實的客人。看過師傅劏一次後，便要立即學懂再賣我手上那條魚，那體驗對我來說真是一大突破。」

【叱咤樂壇頒獎禮】許廷鏗灑淚奪男歌手金獎 入行11年Alfred：對香港樂壇仲有期望

▲ （曾耀輝攝）

【牙醫歌手】卸下「許廷鏗」光環重拾初衷 Alfred：試用自己所學走出新路段

他有感而發：「人真實的生活就是沒有那麼多NG的機會，落實去做就要做，真的讓我了解到如何去維生、生活，可更貼地。」

Alfred謂：「工人姐姐其實不會認得我們是誰，她們最需要的就是那條魚、那嚿豬骨，而我們就是需要給她們這些。這節目令我有所突破，同時也學懂不要太Control，不要過於在心目中的去發展。」

▲ （曾耀輝攝）

【牙醫歌手】前「華納一哥」許廷鏗親證離巢 Alfred自組新公司：努力發掘自己的空間

和謝安琪寫書法

Alfred跟謝安琪（Kay）的部分是關於隨心，他分享：「我們一直有很多心靈上的溝通。我們以書法寫了一個字送給大家，她送我『念』字，跟主題很掛勾，如何隨心去做，『念』可拆成『今』、『心』，今天的心情如何那便隨那心情去做。」

他送了「我」字給Kay：「因為我們都是會成全別人多於成就自己，這個『我』字提醒我們要去照顧自己。為人設想是好的，如果自己不夠好其實也難以照顧別人。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Alfred指：「節目中有很多與嘉賓之間的默契及得著。教導我們的書法家華哥送了『珍惜一切』給我們，跟這節目名稱不謀而合，不只是『識玩』，而是『珍惜』。」

Alfred會為每位嘉賓送上一首歌：「有很多得著和感受都不懂得用說話去表達，就交給歌曲為我代筆。」

多年來發展歌唱事業的Alfred跳岀Comfort Zone挑戰演戲：「之前有網上平台為我而設一個學戲的項目，並找來朱栢謙幫忙，或許這是緣份的安排，打開了我以前對演戲的恐懼。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

與伊健合作電影

轉戰影圈的Alfred今年獲得拍電影的機會：「為新晉導演拍攝《深宵閃避球》，伊健哥哥當主角的那套電影。以前的我一定會拍掉演戲工作，覺得自己沒有演技，現時覺得不如去試試，便接了這客串工作。」

他又謂：「除了伊健哥哥這位Gym-mate外，還有戲中的老婆Joyce（鄭欣宜），這組合不會令我有壓力，希望我和Joyce的火花不會令大家討厭。」

《AH佛真‧惜玩》相展

日期：8月6至8日及11至15日

時間：11:00 - 19:00

地點：WSNXT（深水埗鴨寮街82號地舖）

記者：梁樂欣

同場加映：柳應廷專訪