【情深謊言】4妻兒被保姆燒死丈夫再閃婚生女　外父外母揭早有出軌家暴前科

▲ 林生斌的外父外母指女婿早有小三，並曾家暴女兒。

內地杭州2017年發生一宗保姆縱火事件，林生斌的妻子及3名年幼子女被保姆燒死，自此他不時在社交媒體表達對妻兒的思念，情深形象感動不少網民。可是他早前宣布再婚並生女，令一眾網民感到愕然。近日林生斌的外父外母指女婿早有小三，並曾家暴女兒。

綜合內地傳媒報道，林生斌在4年來一直表現出對亡妻及孩子的不捨，但他於6月30日在微博宣布已娶妻生女，女兒名叫暖暖。他透露新妻子包容他，讓他有安全感，他終於有所依靠，再度重獲家庭的溫暖。不過，有網民推斷他由結識第二任妻子，加上拍拖和女方懷孕日子，認為林生斌在妻子死後不久經已結織其他女性。

外父批評不顧家「外邊有女人」

其後林生斌亡妻朱小貞的哥哥在微博發文，直言對曾經的妹夫再婚得子感到五味雜陳，「祝福一個家庭的復甦，心疼妹妹曾經的執拗也許真的不值得。」更稱自己和親人在社交平台看到林生斌都會泛起餘傷。近日朱小貞的父母接受《鳳凰週刊》訪問時，亦表達了對女婿的評價。

▲ 林生斌的妻子及3名年幼子女，於2017年被保姆燒死。（微博圖片）

林生斌的外父朱恒仁稱自己很愛錫女兒，父女關係一直很好。當年朱小貞和林生斌在一起時，朱恒仁最初不同意，只是女兒性格倔強，不理父母反對，堅持跟林生斌來往，他亦拿女兒沒辦法。後來女兒跟他說，林生斌「外邊有其他女人了」，早在縱火案前已出軌，朱恒仁指責女婿「他也不顧家，顧家的話也不會發生這種事（縱火案）。」

朱小貞媽媽徐枚枝透露，縱火案發生前約一年，女兒與丈夫的關係已不好。朱小貞過去向媽媽訴說，丈夫曾動手打她，當時她頭上的傷口就是林生斌打的。徐枚枝親眼見到，女兒「頭上真的有一個很大很大的包（傷口腫脹）」。

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疑與懷孕小三牽手照曝光

網上有關林生斌的負面言論不斷，甚至有網民自稱拍攝到林生斌與懷孕的小三牽手逛街的照片。林生斌的哥哥林生鋒為弟弟護航，認為弟弟為了打官司承受了很大的壓力，有一段時間每天發噩夢，他陪弟弟去醫院住院，直到現在才慢慢走出陰霾。

網上有人說，林生斌與小三的大孩子已4歲，林生鋒強調這是謠言。至於對弟弟出軌家暴的指控，他回應︰

他們夫妻這麼多年，孩子都三個了。如果說他們夫妻曾經吵架，我覺得很正常，哪個夫妻不吵架？

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對於種種批評，當事人林生斌在微博表示，他對於外父外母的尊敬從未改變，當他有了新的感情，他第一時間告知兩老，亦向兩位大舅分別交代，聲稱「當時他們並無異議」。他寫道︰

小貞與孩子們的離開把我們的愛變為了永恆，這份愛不會因為歲月的更迭減退絲毫，我對於她們的思念也從未停滯。

杭州保姆縱火案轟動一時

2017年6月，保姆莫煥晶惡意在林生斌的家中縱火，導致其妻及10歲、8歲及4歲子女不幸死亡，林生斌因在外工作逃過一劫。據法院判決書顯示，保姆因賭債計劃縱火後再救火，令林生斌為答謝她而借錢給她，可是火勢愈燒愈猛，最終釀成4人死亡的悲劇。她事發時逃離現場，其後受到法律制裁，執行死刑。

2018年5月，林生斌向法院提出生命權糾紛民事訴訟，起訴物業公司、開發、施工、監理和消防等9方，索賠1.3億元人民幣。其後，杭州市中級人民法院通報，林生斌與物業服務集團有限公司等單位達成調解協定。雙方就賠償金額達成了一致，但數字不方便透露。

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責任編輯：王明芳