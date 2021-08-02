【校長專欄】報考心儀小學規劃學習路向　幼園校長分享小一選校3大錦囊

▲ 救世軍慶恩幼稚園羅秀芬校長分享小一選校貼士。

新學年快將開始，又是高班學生家長最感煩惱的時候，如何為孩子選擇一所最好的小學，對家長而言猶如一件人生大事。在選擇小學時究竟有何策略？我們可從三方面分析和判斷：

（一）孩子的特質

每位孩子的個性、喜好和學習能力均有不同，在選擇學校前，家長應先了解孩子的個性特質，例如孩子是一個動態形學習者還是觀察形學習者，如屬前者，家長可考慮選擇活動式教學及著重學生多元化發展的學校；如為後者，則可選擇較傳統的學校，好讓孩子在適應上更見暢順。另外亦建議家長了解各校的教學特色，把居住地區內學校分類，按孩子的特質作出選擇。

除了性格特質之外，家長亦需了解孩子的學習能力，如果孩子在學習方面需要較多輔助及提示，一所關注學生個別發展、會按學生能力調適課程的學校會較合適；相反，如果孩子的自學能力及獨立性較高，便可考慮一所學術及規律要求較高的學校。

在我的工作中所見，部分孩子在學校與在家中的表現有所不同，建議家長可與孩子就讀幼稚園的班主任溝通，了解孩子在校的學習能力及與人相處時的表現，這些較中肯的評估，有助家長為孩子選擇一所合適的學校。

（二）了解學校校風、要求及特色

家長可透過各校網頁，先了解學校的課程、師資、課業、評估要求、家校工作、學生支援服務等。當學校舉行開放日，建議家長可親身到校觀察校內的環境設施，並可與教職員溝通，以獲得更多學校的資訊和感受校園的氣氛。別忘了孩子也有選擇的權利，如情況許可，建議帶同孩子一同參觀，讓他們也可感受一下學校的環境和氣氛。

如未能直接到校參觀，家長也可在學校的放學時段，到校門外觀察學生返放學的情況，學生的言行、家長的對話是最能真實地反映學校的校風；家長也可嘗試與等待接放學的家長攀談，進一步了解在讀生的家長意見。

（三）積極參與有關幼小銜接的活動

在即將揀選小學的時間，大部分幼稚園均會舉辦不同的講座或分享會，除了介紹小一入學統籌辦法的流程外，有些幼稚園更會邀請畢業生家長及區內小學校長作出分享，建議家長盡量抽空出席有關活動，以便更具體、準確及深入了解不同的學校，從而為孩子作適切的選擇。

最後，哪一所是最好的學校？在這裡給予家長一個貼士：最適合你孩子的學校便是最好的。因此，多觀察、多聆聽、多參與，尊重孩子的心意，你必定能選擇一所最好的學校！

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