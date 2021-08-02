【拔罐顏色】奧運選手愛拔罐成熱話　中醫解構3種拔罐顏色反映健康

▲ 奧運選手愛拔罐成熱話，中醫解構3種拔罐顏色反映健康。

東京奧運成為全城熱話，有觀眾可能留意到部分運動員身上有拔罐印記，事實上這種傳統療法早已受到不少歐美運動員青睞，包括美國飛魚菲比斯（Michael Phelps）。有註冊中醫師解構拔罐後的皮膚顔色反映身體健康狀況，並分享注意事項。

現年23歲的澳洲泳將查莫斯（Kyle Chalmers）在東奧男子100米自由泳決賽中取得銀牌，他經常在社交平台上分享訓練照片，身上不時可見拔罐痕跡。

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另外，參加過五屆奧運、史上獲得最多奧運金牌的美國前泳手「水神」菲比斯亦篤信拔罐的療效，他在2016年里約奧運中奪得金牌，當時不少人將焦點放在他身上的拔罐印，而他亦曾在社交平台上分享過拔罐時的照片。

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註冊中醫師王耀初曾接受TOPick訪問時指出，拔罐是一個刺激患處的真空方法。常用玻璃罐，令其真空或減壓，藉以吸附着患處皮膚，目的是刺激患處，常用於緩減痛症、止痛及疏通經絡，通常針對在大關節或大面積的痛症，例如肩膊病、腰痛等。

王醫師亦接觸過不少本地運動員，但他們甚少以拔罐來紓緩痛症，反而覺得以針灸減痛更集中。

把拔罐吸在皮膚，涵蓋的面積頗大，而針灸則可刺激針對特定穴位，兩者大不同。

他說拔罐主要是「以痛為腧」，放在疼痛的部位產生溫熱療效，時間一分鐘至數分鐘不等視乎病情。而留罐時要觀察病人的情況，看他的皮膚能否承受，若變紅及缺損要作出調節。

適合拔罐人士

本港註冊中醫師古鎧綸曾受訪表示，拔罐的部位一般在頸的後部、背部、肩頸、腰部、肩周炎等，手掌、腳部則較少做拔罐。

除了嚴重皮膚病、濕疹患者及孕婦，大部分成年人均可拔罐。他提醒，拔罐一般不宜超過10分鐘，但情況因人而異，若變紅或出現缺損則要調節。

皮膚顏色反映健康

另外，拔罐後皮膚的顔色可反映身體健康狀況，點擊下圖即看：

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責任編輯：羅嘉欣