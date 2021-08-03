【親子好去處】大嶼山住彩色帳篷瞓波希米亞風圓床　5分鐘即到沙灘BBQ野餐玩足全日

▲ 大嶼山住彩色帳篷、瞓波希米亞風圓床，5分鐘即到沙灘，小朋友又可以BBQ或野餐。

暑假來了，一家大細不妨遠離煩囂，到郊區走走，享受一日Day Camping。親子Blogger貓町媽媽在Facebook專頁「貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌」分享，到大嶼山新開日營營地浪人舍 Ochill體驗日營的樂趣。日營不單單有唯美彩色帳篷、波希米亞風圓床等，帳篷還有冷氣及獨立廁所，更可以在5分鐘內到沙灘盡情玩水，「Chill」住親親大自然。

▲ 唯美彩色帳篷。（貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌Facebook）

浪人舍 Ochill位於大嶼山塘福村，在梅窩與大澳的中間，環境清幽，日營價錢以每小時計算，可選擇5小時及8小時，場地最多可容納50人。平日及假日的價錢從 $250至$350不等， 最多10人一個營。在平日租用8小時，人均最平消費為$200。

營地被5個彩色帳篷圍繞，每個帳篷都有不同的主題，場內還有吊床、梳化、搖搖椅等。雖然面積不算大，但家長能容易掌握小孩去向。玩到累了還能躺在波希米亞風圓床上休息，打卡一流。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

帳篷設冷氣 獨立洗手間

貓町媽媽一家最後選擇提供紅色帳篷，設計帶點印第安風情。另外，帳篷內設有座地式空調、雪櫃、獨立洗手間等，而浴室內更有花灑，大家可以用暖水沖身。

隱世泳灘玩水放電

沙灘玩水是住日營的另一個打卡重點，貓町媽媽出發前已經準備好浮床，只要用電泵充好氣便能衝去沙灘，從浪人舍行走大約5分鐘路程便來到隱世塘福泳灘，「我哋好似包咗個沙灘咁，想點玩點影都得！」不過，由於到訪當天天陰，沙灘的水質不算水清，但沙幼。沙灘拍攝一輯沙灘照是最適合不過，而小孩又可盡情玩沙玩水，消磨一個下午。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

營地亦會提供燒烤爐，貓町媽媽提醒大家，如果想燒烤需自備食物與工具，她建議可到東薈城Taste或富東街市購買食物及所需物品，

一定要買燒烤網，基本上食物都是放上燒烤網快烤，輪流負責烹調食物，就可以遠離火爐，邊歎食物邊談天，chill啊！

如果不燒烤的話，家長可帶備飯團，每人帶一些食物，在營地野餐也不錯！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Camping注意事項

1.戶外地方比較多蚊，一定要有蚊怕水。

2.食物及玩水用品需要自備。

3.帶備充足飲品，營地對面也有士多，但可早一晚先把飲品雪成冰，消暑一流！

▲ 營地地圖。（貓町媽媽親子玩樂扮靚日誌Facebook）

浪人舍

地點: 大嶼山塘福泳灘旁

如何前往:

1.地鐵東涌站B出口

2.東涌巿中心巴士總站內乘搭11號及23號巴士往大澳，約25分鐘到達塘福村下車

3.星期六/日及公眾假期可坐11A號巴士往石壁，2分鐘路程到達目的營地

4.如需於富東廣場買食物，亦可於富東廣場站上車，梅窩2號或4號巴士直到總站

同場加映：「香港版馬爾代夫」西貢白腊灣浮潛推介 輕易掌握技巧零距離睇珊瑚魚【附貼士+報名方法】

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：王明芳