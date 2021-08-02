【精采退休】76歲當銀髮模特兒玩空中瑜伽 劉永明晚年學駕小型飛機︰「最緊要肯試」

▲ 76歲當銀髮模特兒的劉永明，退休後仍有充實而精采的生活。

關於退休，如何aging gracefully是無分國界的大學問。要舉例的話，銀髮模特兒劉永明（Dave）正是一個示範︰5年前加入Model行業，無論是香港年金、疫苗及至老年產品的廣告，都可看到他精神矍鑠的影子。身段柔韌的他，60歲學潛水、70歲學滑雪、74歲練空中瑜伽，疫情下仍堅持每日做4小時運動，「作為一個長者，不要有頹的感覺，不斷提升自己，人生先更精采。」

▲ 銀髮模特兒劉永明（Dave）今年76歲，5年前加入model行業，迎來了絢麗的人生下半場。(攝影︰陳靜儀)

要臚列的劉永明（Dave）的興趣CV，可謂一言難盡。今年76歲的他，退休前跟拍檔在東莞開傢俬製造廠，在一次訪談中，認識了「老正工作室」的創辦人Zip，兩人一拍即合，是公司首批的銀髮模特兒。Dave近年接了多個廣告，Zip形容他現在「忙到不得了，很難約期。」

「老正工作室」是一所銀髮模特兒及市場推廣公司，為企業和廣告客戶提供推廣方案，Zip說︰「外國都有類似概念的公司，但在香港，針對老人市場的代言人似乎不多，著名的只有羅蘭姐一人。我們走素人路線，lifestyle上較健康，可塑性更大。」

▲ Dave做耆英界的KOL，由一竅不通到漸漸掌握，對他來說也是新嘗試。(攝影︰陳靜儀)

模特兒「最老新人」 當長者KOL

Dave本是一名商人，對幕前工作幾乎一無所知，作為新嘗試，以為做模特兒只是擺擺pose就行。

但見到鏡頭好緊張，講唔到嘢。幸好公司給我們很多資源培訓，包括戲劇訓練、學做肢體語言，以及學配音以糾正懶音，語調如何抑揚頓挫等，甚至如何行Catwalk都有教，練完信心都大了。

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Dave說由模特兒界的「最老新人」，到達至廣告客戶的要求，只要有身邊友人的讚許和支持，就是大的鼓勵。「朋友都問我如何可以入行，都羨慕有這些演出機會。最難忘的一次是拍香港年金，我扮演一個滑板少年。當時是有教練指導，但我玩着，像入了魔不斷地玩，樂在其中而且投入了那角色，已超越導演的要求，也是很開心的經歷。」

「老正工作室」近月也推出一個名為「港式50後」的節目，既有產品開箱介紹，亦有適合長者的行山推介，而Dave正是「50後小編」之一。「平時我都愛周圍去，行山路中，有簡單易行，有靚風景及美食的，讓行動不太方便的老友記也可活動筋骨。」作為長者KOL，Dave對social media本不太熟悉。「以前去玩就去玩，但拍片時要兼顧很多細節，如路線點走，邊度有洗手間，搭幾號車等都要講得清楚，多注意放在內容上。」

去年秋天他介紹過流水響，拍攝的落羽杉反應很好，教他大為鼓舞。「其實是很多朋友問我有甚麼玩樂推介，我們就搬上網，透過KOL身份介紹。現在夏天，我就到西貢玩浮潛，火石洲關刀洞等海蝕洞，玻璃水質好靚，當然一切以安全為大前提。」

挑戰體能極限 60歲後的精采人生

雖然年過70，但Dave仍以挑戰體能極限為樂。

我60歲學潛水、70歲學滑雪，因為性格貪玩嘛，還有68歲去塔斯曼尼亞學駕小型飛機。當時是跟一個室內設計師好友去澳洲玩，大家都有興趣便一齊報名，雖然是幾日的短期課程，都是學些飛行的皮毛，如怎樣令飛機高飛降低等，未至於學飛機起飛，但已好好享受個過程。

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Dave其他的「驚人之舉」，還有前年學的空中瑜伽。

那時我74歲，都擔心有無老師肯收我，那是後生都覺得辛苦的活動。後來導師叫我做的動作，如倒吊都做到，一直學到現在，但因疫情暫時停了。未來還想學鋼管舞，因為只有女士才學，也想挑戰一下自己。

不斷發掘潛能，正是Dave邁入老年而不認老的熱情所在。「『未做過點知做唔到，未試過又點知唔得』，也是我的座右銘。不是要學得好精，而是掌握那個技巧，有份探索的精神。作為一個長者，不要能有『頹』的感覺，不斷提升自己，人生才更精采。」

日做4小時運動 健康銀行做儲備

如何練就Dave強健的體魄？原來就是疫情下，他仍維持4小時的運動量。

退休大家都是想錢夠不夠用，往往忽略健康的安排。我常說健康像一間銀行，能儲備健康，回報就好高，「利息」也很豐厚，這個很重要。我40多歲開始做運動，現在起床後1小時拉筋，早餐後就行山2小時，主要是清涼有樹陰的山路，我住半山，行大埔滘就最理想。晚餐後行落山，散步1小時，堅持最重要，過程是辛苦的，但很享受那個成果。

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當了銀髮模特兒，Dave自言對他的人生有莫大的逆轉。「仔女知道我做Model，本來都懷疑『做乜搵啲咁嘢搞』，但見報紙出了廣告後，效果不錯就慢慢接受。我個人亦摩登好多，會因應不同的廣告性質，有不同的衣着造像。兒子本來個性沉實，着衫只穿黑白兩色，反而被媳婦話︰『你睇老爺着衫仲潮過你』 ，令兒子也買些花俏點的衫來襯，想不到也改變他的衣着品味。」



記者︰馮柏偉