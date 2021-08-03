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【兒童睡眠】嬰幼兒睡覺易發惡夢扎醒　中醫教按摩7個部位助安睡

兒童健康 10:00 2021/08/03

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想小朋友睡個好覺可有甚麼辦法？註冊中醫師馬琦傑近日在其facebook專頁表示，安全感是讓小孩安睡的重要因素。他提醒家長要留意孩子睡覺的環境因素、有沒有不安的表現，並教大家為孩子在睡前按摩穴位，以減少「扎醒」、發惡夢的情況。

周遭環境影響安全感

馬醫師表示，小孩特別容易受外界事物影響情緒，電視、手機的藍光、突如其來的聲音（如下雨、大力關門、或成人說話的聲音）。小孩幻想力特別豐富，加上安全感不足，睡覺時很易發惡夢、「不停扎醒」。家長可留意孩子有否出現以下情況，因有可能源於安全感不足：

  • 哭聲時高時低、時急時緩
  • 神情不安，抱著安撫後可緩和

【同場加映】12種食物易致兒童哽喉

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睡前按摩可增加安全感

馬醫師建議，在嬰幼兒睡覺前，為他們按摩以下7個部位，有助紓壓安神，減少發惡夢、容易醒來的情況。

1.平肝：食指位置，從指拫推到指端， 按摩3至5分鐘
2.小天心：手掌根部，手掌外側肌肉隆起與內側肌肉隆起相交接的部位，按摩3至5分鐘
3.印堂：額頭，兩眉之間的中間點，揉3至5分鐘
4.耳朵：搓暖耳朵
5.頭頂百會：按摩頭頂正中央
6.腹部、背部：按摩這兩個部位，若用砭石按壓效果更佳

其他建議

  • 飲用沉香茶：暖和沉香茶，除了可以安定心神，也可促進腸胃蠕動，避免積滯
  • 佩戴沉香手串：沉香香氣可放鬆心情，有助進入深層睡眠

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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