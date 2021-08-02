【5000元消費劵】八達通買$7地捫粟米變收$587　事主投訴藥房趁亂收多錢：同行騙冇分別

▲ 網上流傳疑似藥房趁亂利用電子支付平台設陷阱事件。

首期電子消費券已於8月1日起可領取使用，變相增加市民和商戶使用電子儲值支付工具的機會。繼不少苦主指出未能順利付費反被扣錢和被收取額外手續費等消息後，網上再流傳疑似有藥房借電子支付平台多收金錢的事件發生，幸事主及時發現，才沒造成損失，同時提醒大眾須小心查閱交易紀錄。

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有網民在Facebook群組上傳藥房收據，指有市民用八達通卡在葵涌廣場附近藥房購買價值港幣7元的地捫罐頭裝粟米(418g)後，查看收據時發現藥房職員一共收取他587元，而580元的紀錄則屬上一位顧客購買的安宫牛黄丸。

該市民對於藥房收多580元一事，即和職員據理力爭。職員解釋因忘記重置收銀機，故不小心多收580元，更叫他等待八達通公司退款，同時笑問事主:

點解你會睇收左幾多錢，好多人都唔睇。

貼文一出，即引來熱議，有不少網民建議事主報警，更指「佢感（咁）做同行騙冇分別」、「因為真係唔多人會睇張單，特別係老人家」，又有網民認為藥房存心行騙「正常人哋買完安宮牛黃丸畀咗錢條數就會冇咗，點解又會出現喺你張單度」。而樓主提醒大家購物後要清楚檢查收據，慎防被騙。

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同場加映：一文看清5000元電子消費券完整申請步驟

責任編輯：張懿慧