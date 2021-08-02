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【旺角堵路】涉向警車投擲頭　汽車美容商人認到刑毀等罪候判

社會 17:40 2021/08/02

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涉向警車投擲磚頭，汽車美容商人今於區域法院承認刑毀等罪候判。資料圖片

前年11月10日有市民響應「八區開花」活動，其中 4 名男子分別涉在旺角堵路等被控。當中曾向警車投擲磚頭的汽車美容商人今（2日）承認刑毁及拒捕罪，另外3人則分別否認非法集結、暴動及襲警罪，案件今(2日)於區域法院開審。

本案首被告王嘉麟（26歲，地盤木工）及次被告劉俊樂（21歲，港大三年級生）同否認1項非法集結罪。第3被告劉育承（29歲，汽車美容商人）承認刑事毁壞及拒捕共兩罪，控罪指他於2019年11月10日，在旺角彌敦道一帶，無合法辯解損壞警車AM 7093，以及抗拒警長 X。第4被告鄧如良（59歲，售貨員）則否認暴動及襲警罪，即襲擊署理警長 Y。

控方案情指，2019年11月10日晚上9時15分，警員乘車於亞皆老街巡邏，期間警員C看見首被告在惠豐中心外，以1個黑色膠袋堵路，追截後制服了首被告；偵緝警長49232看見穿白色衛衣的次被告將兩袋黑色膠袋堵路並展開追截，最後由同袍制服次被告。

當首被告被帶上警車時，第3被告向該警車投擲磚頭，導致車身後方有約10厘米凹痕及花痕。而當第3被告被制服時極力反抗，需要4名警員及使用警棍等才能把他制服。

同時，在第3被告被制服期間，有逾百人在現場向警員喝倒采，警方立即成立封鎖線。警員B看見在記者後方有約20人叫囂，他看見第4被向他投擲物件，隨即左腿被物件擊中，感到痛楚，遂追截第4被告，並在滙豐銀行外制服他。

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記者：陳卓欣

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